SK hynix entfesselt den KI-Ausbau – diese Milliardenwette ist gigantisch

Die Yongin-Y2-Fabrik, die sich auf Speichermodule mit hoher Bandbreite und andere DRAM-Chips der nächsten Generation konzentriert, soll im Juli 2027 mit dem Bau beginnen, der erste Reinraum wird voraussichtlich im Juni 2029 eröffnet. Unterdessen soll der Bau der Cheongju-M17-Fabrik, die NAND-Speicher produzieren wird, im Februar 2027 beginnen und ihren ersten Reinraum im Dezember 2028 eröffnen.

SK hynix gab am Freitag bekannt, dass das Unternehmen rund 33,2 Milliarden Euro in den Bau neuer Halbleiterfabriken in Yongin und Cheongju in Südkorea investieren wird, um der steigenden Nachfrage nach KI-gestützten Speichern gerecht zu werden. Das Unternehmen gab bekannt, dass es rund 21,5 Milliarden Euro für die Fabrik Yongin Y2 und etwa 11,7 Milliarden Euro für die Fabrik Cheongju M17 genehmigt hat.

SK hynix beschleunigt damit den massiven Ausbau seiner Produktionskapazitäten für den KI-Speicherboom – und die jetzt genehmigten rund 33,2 Milliarden Euro sind nur ein Teil eines wesentlich größeren Investitionsprogramms. Yongin wird zum Zentrum für HBM und DRAM. Der Verwaltungsrat genehmigte rund 21,5 Milliarden Euro für die sogenannte Y2-Fabrik. Sie ist die zweite von insgesamt vier geplanten Fabriken im Yongin Semiconductor Cluster.

Besonders bemerkenswert ist das Tempo. SK hynix hatte ursprünglich geplant, die vier Yongin-Fabriken erst bis 2045 fertigzustellen. Inzwischen soll bereits 2033 die vierte Fabrik gebaut sein – zwölf Jahre früher. Insgesamt könnten über viele Jahre rund 367 Milliarden Euro in Yongin investiert werden. Das Unternehmen begründet die Beschleunigung ausdrücklich mit der stark steigenden Nachfrage nach KI-Speichern. Ein wichtiger Grund dafür ist die besondere Produktionsintensität von HBM. SK hynix weist darauf hin, dass für dieselbe Speicherkapazität bei HBM mehr Wafer benötigt werden als bei konventionellem DRAM. Der KI-Boom führt deshalb nicht nur zu höheren Preisen für Speicherchips, sondern zwingt die Hersteller auch zu erheblich größeren Fertigungskapazitäten.

Weitere rund 11,7 Milliarden Euro wurden nun für die M17-Fabrik in Cheongju genehmigt. KI-Server benötigen nicht nur HBM und klassischen Server-DRAM, sondern auch immer größere Mengen schneller Enterprise-SSDs. SK hynix erwartet deshalb, dass die Verbreitung von agentischer und physischer KI auch die NAND-Nachfrage strukturell antreiben wird.

Die längerfristigen Pläne für Cheongju gehen sogar weit über die jetzt genehmigten rund 11,7 Milliarden Euro hinaus. SK hynix hatte Anfang Juli Investitionen von insgesamt rund 61,2 Milliarden Euro für die Region angekündigt. Davon sollen langfristig etwa 49 Milliarden Euro auf M17 und weitere rund 12,2 Milliarden Euro auf die neue Advanced-Packaging-Anlage P&T7 sowie weitere Einrichtungen entfallen. Die heutige Entscheidung ist damit eine konkrete genehmigte Investitionsstufe innerhalb dieses größeren Plans. Noch beeindruckender wird die Dimension bei Betrachtung der gesamten Strategie. SK hynix hat inzwischen ein langfristiges Investitionsprogramm von rund 673 Milliarden Euro skizziert.

Rund 367 Milliarden Euro sollen nach Yongin fließen, etwa 61 Milliarden Euro nach Cheongju und weitere rund 245 Milliarden Euro in einen neuen Halbleitercluster im Südwesten Südkoreas. Diese Summen sollen allerdings über viele Jahre und abhängig von Nachfrage, Finanzierung und Infrastruktur investiert werden – es handelt sich also nicht um kurzfristige Kapitalausgaben. Das Unternehmen argumentiert sogar, dass selbst Yongin langfristig nicht ausreichen könnte, um den erwarteten Speicherbedarf der KI-Industrie abzudecken. Deshalb wird bereits der nächste große Produktionsstandort vorbereitet.

Hinter den Milliardeninvestitionen steht auch die enge Verbindung zum KI-Marktführer Nvidia. SK hynix und Nvidia vereinbarten im Juni eine mehrjährige Technologiepartnerschaft. Dabei geht es ausdrücklich um gemeinsam entwickelte Speicherlösungen für kommende KI-Systeme und um zusätzliche Kapazitäten für den weltweiten Ausbau sogenannter AI Factories. SK hynix arbeitet gleichzeitig an HBM4, HBM4E und kundenspezifischem HBM. Im Juni hatte der Konzern bereits Muster seines zwölflagigen HBM4E ausgeliefert. Der Konzern will darüber hinaus Speicher für Nvidia-Systeme wie Vera Rubin sowie neue Produkte für KI-PCs und Robotik entwickeln.

Die finanzielle Ausgangslage für diese Offensive ist ungewöhnlich stark. Im ersten Quartal 2026 erzielte SK hynix einen Rekordumsatz von rund 32,2 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von etwa 23 Milliarden Euro. Die operative Marge erreichte außergewöhnliche 72 Prozent. Ende des Quartals verfügte das Unternehmen über eine Netto-Cash-Position von rund 21,4 Milliarden Euro. Interessant für Aktionäre: Parallel zu der heutigen Investitionsentscheidung erklärte SK hynix laut Reuters, dass zusätzliche Maßnahmen zur Steigerung der Aktionärsrendite geprüft werden. Eine Entscheidung beziehungsweise Ankündigung wird noch im dritten Quartal 2026 erwartet.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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