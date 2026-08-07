🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eurokurs vor US-Arbeitsmarktdaten kaum verändert

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurokurs bleibt vor US-Daten nahezu unverändert
    • US-Arbeitsmarktbericht prägt die Zinserwartungen
    • Im Juli werden 80.000 neue Jobs außerhalb erwartet
    Devisen - Eurokurs vor US-Arbeitsmarktdaten kaum verändert
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag vor wichtigen US-Konjunkturdaten wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1519 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die deutlichen Kursverluste vom Donnerstag sind damit vorerst gestoppt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1542 Dollar festgesetzt.

    "Den Takt gibt heute der US-Arbeitsmarktbericht vor", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Ein starker Bericht würde die Markterwartungen an eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im weiteren Verlauf des Jahres stützen. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins unverändert gehalten. Für die geldpolitischen Entscheidungen spielt in den USA die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle.

    Der US-Arbeitsmarktbericht steht am Nachmittag auf dem Programm. Am Markt wird damit gerechnet, dass sich die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im Juli um 80.000 erhöht hat und damit etwas stärker als im Juni. Die Arbeitslosenquote wird unverändert bei 4,2 Prozent erwartet./jkr/jsl/nas






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Eurokurs vor US-Arbeitsmarktdaten kaum verändert Der Kurs des Euro hat sich am Freitag vor wichtigen US-Konjunkturdaten wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1519 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die deutlichen Kursverluste vom …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     