Anleger werden vorsichtiger: wO AGI fällt in Angst-Zone - 07.08.2026

Anleger zeigen sich aktuell deutlich vorsichtiger. Besonders gefragt sind derzeit Calls auf Dax. Viele Anleger rechnen offenbar mit weiterem Gegenwind.

Der wallstreetONLINE Angst & Gier Index (wO AGI) misst täglich die Stimmung der Privatanleger anhand realer Nutzungsdaten. Mit aktuell 30 Punkten signalisiert der Index heute leichte Angst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Gold als klassischer Sicherheitsindikator zeigt derzeit folgendes Bild: Steigendes Interesse an Gold unterstreicht die Unsicherheit am Markt.

Eine klare Richtung fehlt derzeit vielen Marktteilnehmern.

Welche Chancen und Risiken sich daraus ergeben könnten, diskutiert die Community im Thread „Wochenchancen – Kalenderwoche 32“

🔍 wallstreetONLINE-Community zum DAX (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum „Tages-Trading-Chancen“ wird derzeit intensiv diskutiert. Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristig starke DAX-Entwicklung und die Frage, ob der Anstieg bis etwa 26.360 Punkte reicht. Technisch gelten das Halten über 26.144 sowie eine Hammerkerze als bullische Signale. Ein nachhaltiger Bruch der MA5 könnte dagegen einen Pullback in den Bereich 26.220–26.240 auslösen. Übergeordnet wird ein neues Allzeithoch erwartet, bevor eine stärkere Korrektur einsetzen könnte; Long-Positionen werden teils gegenüber Shorts bevorzugt.

Die Diskussion spiegelt eine insgesamt positive Anlegerhaltung wider.