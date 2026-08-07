🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTitan Cement International AktievorwärtsNachrichten zu Titan Cement International

    Cyble

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Zukunft der Endpoint-Sicherheit geht über reine Erkennung hinaus - nächste Evolutionsstufe von Titan auf der Black Hat USA 2026 vorgestellt

    Cyble - Die Zukunft der Endpoint-Sicherheit geht über reine Erkennung hinaus - nächste Evolutionsstufe von Titan auf der Black Hat USA 2026 vorgestellt

    Die neue Version vereint hardwarebasierte Vertrauensprüfung, KI-native Threat Intelligence, BlazeAI-gestützte Rekonstruktion von Angriffen und autonome Reaktionsmechanismen in einer einheitlichen Endpoint-Sicherheitsplattform für das KI-Zeitalter.

    LAS VEGAS, 7. August 2026 /PRNewswire/ -- Cyble hat heute auf der Black Hat USA 2026 die nächste Entwicklungsstufe von Cyble Titan vorgestellt. Die neue Version vereint eine auf Hardwareebene verankerte Attestierung, KI-native Threat Intelligence, BlazeAI-gestützte Angriffsrekonstruktion, Expositionsmanagement und autonome Reaktionsfunktionen in einer zentralen Plattform. Titan unterstützt Sicherheitsteams dabei, belastbare Beweise zu sichern, Angriffe schneller zu verstehen und fundierter darauf zu reagieren.

    Cyble Inc Logo

    Cyberangriffe gehen mittlerweile über den Endpunkt hinaus. Sie bewegen sich zwischen verschiedenen Identitäten, Cloud-Infrastrukturen, Schwachstellen und externen Bedrohungsökosystemen und setzen dabei zunehmend künstliche Intelligenz ein. Dennoch müssen Sicherheitsbeauftragte nach wie vor verstreute Telemetriedaten aus unterschiedlichen, nicht miteinander verbundenen Tools auswerten, bevor sie das gesamte Ausmaß eines Angriffs erfassen können.

    Titan wurde für diese neue Realität entwickelt.

    Im Gegensatz zu herkömmlichen EDR-Plattformen, die auf Betriebssystem-Telemetriedaten basieren, schafft Titan Vertrauen durch eine auf der Hardware basierende Authentifizierung und korreliert anschließend die Endpunktaktivitäten mit Cybles KI-gestützten Bedrohungsinformationen, Verhaltensanalysen, dem Kontext des Angriffspfads und der durch BlazeAI ermöglichten Rekonstruktion von Angriffen, um einen vollständigen „Indicator of Attack" zu erstellen. Anstatt einzelne Warnmeldungen zusammenzufügen, erhalten Analysten einen ganzheitlichen Überblick über den Angriff und können von einer einzigen Plattform aus Untersuchungen durchführen, Prioritäten setzen und Maßnahmen ergreifen.

    „EDR hat die Cybersicherheit revolutioniert, indem es Unternehmen dabei unterstützt, Angriffe zu erkennen. Die nächste Generation der Endgerätesicherheit wird davon geprägt sein, wie schnell Sicherheitsteams diese Angriffe durchschauen und entschlossen handeln können", sagte Beenu Arora, Mitbegründer und CEO von Cyble. „Titan vereint zuverlässige Erkenntnisse, Informationen, Kontext und Reaktionsmaßnahmen auf einer einzigen Plattform und verschafft Sicherheitsverantwortlichen so den nötigen Überblick, um raffinierten Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein."

    Mit der neuesten Version wird Titan zudem um Gerätesteuerung, Expositionsmanagement, KI-gestützte Bedrohungsinformationen sowie autonome, nachverfolgbare Reaktionsmaßnahmen erweitert, wodurch die Funktionen verschiedener Sicherheitsprodukte in einem einzigen Workflow vereint werden.

    Besucher am Stand 6032 können Titan auf der Black Hat USA 2026 live erleben, darunter Vorführungen zur chipbasierten Attestierung, zur BlazeAI-gestützten Rekonstruktion von Angriffen, zu KI-nativen Bedrohungsinformationen und zur autonomen Reaktion über den gesamten Angriffslebenszyklus hinweg.

    Cyble Titan ist ab heute erhältlich. Melden Sie sich an auf https://titan.cyble.com und.

    Informationen zu Cyble

    Cyble ist ein auf KI basierendes Cybersicherheitsunternehmen, das Unternehmen und Regierungsorganisationen weltweit einheitliche Risikoinformationen und Entscheidungshilfen bietet. Die Plattform kombiniert Threat Intelligence, Schutz vor digitalen Risiken und Sicherheitsoperationen, um Echtzeittransparenz und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern. Durch den Einsatz fortschrittlicher Analysen und Automatisierung ermöglicht Cyble Unternehmen, Risiken proaktiv zu managen und ihre Sicherheitslage zu stärken.

    Medienkontakt:
    enquiries@cyble.com
    +1 678 379 3241

     

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/cyble-die-zukunft-der-endpoint-sicherheit-geht-uber-reine-erkennung-hinaus--nachste-evolutionsstufe-von-titan-auf-der-black-hat-usa-2026-vorgestellt-302845969.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Cyble Die Zukunft der Endpoint-Sicherheit geht über reine Erkennung hinaus - nächste Evolutionsstufe von Titan auf der Black Hat USA 2026 vorgestellt Die neue Version vereint hardwarebasierte Vertrauensprüfung, KI-native Threat Intelligence, BlazeAI-gestützte Rekonstruktion von Angriffen und autonome Reaktionsmechanismen in einer einheitlichen Endpoint-Sicherheitsplattform für das …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     