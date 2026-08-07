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    Eightco meldet 378 Mio. $: OpenAI, Beast, 16.000 ETH und 302 Mio. WLD

    Eightco setzt auf die Zukunft: Mit Milliardenprojekten in KI, digitaler Identität und Creator-Economy baut das Unternehmen ein hochriskantes, aber chancenreiches Tech-Portfolio auf.

    Eightco meldet 378 Mio. $: OpenAI, Beast, 16.000 ETH und 302 Mio. WLD
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) beziffert sein Gesamtportfolio zum 5. August 2026 auf rund 378 Mio. US-Dollar.
    • Die Vermögenswerte umfassen 142 Mio. US-Dollar an Barmitteln und Stablecoins, 16.278 ETH, knapp 302 Mio. WLD-Token sowie Beteiligungen an OpenAI (90 Mio. US-Dollar), Beast Industries (18 Mio. US-Dollar) und Mythical Games (1 Mio. US-Dollar).
    • Mit 301.971.219 WLD hält Eightco etwa 8,4 % des umlaufenden Worldcoin-Bestands und nach eigenen Angaben die weltweit größte öffentlich bekannte institutionelle WLD-Position.
    • Das Unternehmen fokussiert sich auf drei Megatrends: künstliche Intelligenz über OpenAI, digitale Identität über Worldcoin und die Creator-Economy über Beast Industries.
    • Eightco beteiligte sich an einer von Pantera geführten Finanzierungsrunde der World Foundation über 52,5 Mio. US-Dollar; OpenAI reichte zudem vertraulich ein S-1-Formular ein, was einen möglichen späteren Börsengang vorbereitet.
    • Das Unternehmen weist auf erhebliche Risiken hin, darunter starke Preis- und Bewertungs­schwankungen bei WLD und ETH, regulatorische Unsicherheiten sowie die Abhängigkeit vom Erfolg von OpenAI, World und Beast Industries.



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    Eightco meldet 378 Mio. $: OpenAI, Beast, 16.000 ETH und 302 Mio. WLD Eightco setzt auf die Zukunft: Mit Milliardenprojekten in KI, digitaler Identität und Creator-Economy baut das Unternehmen ein hochriskantes, aber chancenreiches Tech-Portfolio auf.
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