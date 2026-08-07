PWO: 363 Mio. EUR Neugeschäft – Free Cashflow im H1 2026 gesteigert
Trotz rückläufiger Umsätze zeigt die PWO-Gruppe im ersten Halbjahr 2026 Stärke: mehr Neugeschäft, höherer Free Cashflow und bestätigte Jahresziele.
- Die PWO-Gruppe gewann im ersten Halbjahr 2026 Neugeschäft mit einem Lifetime-Volumen von rund **363 Mio. EUR**, insbesondere in Nordamerika, Europa und China.
- Der **Free Cashflow** stieg deutlich auf **3,3 Mio. EUR** nach 0,8 Mio. EUR im Vorjahr.
- Die Umsatzerlöse sanken auf **252,7 Mio. EUR** (Vorjahr: 273,4 Mio. EUR), belastet durch niedrigere Werkzeugumsätze und negative Währungseffekte von 5,0 Mio. EUR; das bereinigte Seriengeschäft lag leicht über dem Vorjahresniveau.
- Das **EBIT vor Währungseffekten** ging auf **7,3 Mio. EUR** zurück (Vorjahr: 13,3 Mio. EUR), unter anderem wegen des Wegfalls eines positiven Sondereffekts in Kanada sowie Anlaufkosten neuer Serienfertigungen.
- Die Investitionen reduzierten sich auf **11,3 Mio. EUR** nach 17,0 Mio. EUR im Vorjahr; die Eigenkapitalquote blieb mit **37,1 %** nahezu stabil.
- Die Jahresprognose 2026 wurde weitgehend bestätigt: rund **500 Mio. EUR Umsatz**, **13–17 Mio. EUR EBIT vor Währungseffekten** und ein positiver Free Cashflow im einstelligen Millionenbereich. Das geplante Investitionsvolumen wurde auf rund **35 Mio. EUR** angepasst.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei PWO ist am 07.08.2026.
Der Kurs von PWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,86 % im Plus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,200EUR das entspricht einem Minus von -0,85 % seit der Veröffentlichung.
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