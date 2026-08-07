Deutsche Telekom - Aktie zeigt Schwäche - 07.08.2026

Die Deutsche Telekom Aktie notiert aktuell bei 28,72€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,41 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,41 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,00 %, geht es heute bei der Deutsche Telekom Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Deutsche Telekom-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,30 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +8,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,94 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Deutsche Telekom +4,68 % gewonnen.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,19 % 1 Monat +14,94 % 3 Monate +4,30 % 1 Jahr -7,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 07.08.2026, 11:08 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die positive Einschätzung der Telekom nach dem Q2-Call. Die geplanten Aktienrückkäufe von bis zu 5 Mrd. Euro beziehungsweise eine Gesamtaktionärsvergütung von bis zu 10 Mrd. Euro gelten als Signal gegen die angenommene Unterbewertung und könnten Kurs sowie Dividende stützen. Diskutiert werden zudem EPS-Potenzial, der TMUS-Anteil und SpaceX/Starlink: keine ernsthafte Bedrohung für das Kerngeschäft, sondern eher Ergänzung. 6G gilt als langfristiger Wachstumstreiber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 141,07 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der deutsche Aktienmarkt legte am Donnerstag nach der Rekordjagd der vorangegangenen Tage eine Verschnaufpause ein und schloss wenig verändert. Der DAX rückte um 0,05 Prozent auf 26.140 Punkte vor. Der MDAX gewann 0,02 Prozent auf 32.431 Zähler, während der TecDAX um 1,38 Prozent auf 4.001 Punkte anzog. In den drei genannten Indizes gab es 56 Gewinner und 49 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 54 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,46 Punkte ...

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, ORANGE und Co.

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,05 %. ORANGE notiert im Minus, mit -0,55 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,87 %. Telefonica verliert -1,62 % Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,36 %.

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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.