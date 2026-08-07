AKTIE IM FOKUS
Deutz gewinnen deutlich - Rüstungsfantasie, Insiderkäufe
- Deutz-Aktien steigen am Freitag um 6,4 Prozent
- Wachstum und Auftragseingang bei Deutz beschleunigt
- FFG-Übernahme beschleunigt Deutz’ Ziele bis 2030
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutlich zugelegt haben am Freitag die Papiere von Deutz . Sie bauten ihre am Vortag im späten Handel verbuchten Gewinne am Vormittag aus und stiegen um 6,4 Prozent auf 10,66 Euro. Damit hatten sie im MDax der mittelgroßen Börsenwerte die Nase vorn. Der Kurs hat in diesem Jahr um mehr als ein Viertel zugelegt, auch getragen von der Fantasie um Rüstungsgeschäfte.
Der Motorenbauer hatte am Donnerstag Quartalszahlen vorgelegt und konnte sein Wachstum beschleunigen. Der Auftragseingang legte ebenfalls zu, wenn auch nicht so rasant wie im ersten Quartal. Das Management stellte in Aussicht, die Ziele für 2030 wegen der milliardenschweren Übernahme des Militärfahrzeugbauers FFG "deutlich früher" zu erreichen.
Die Deutz-Aktien hatten auf die Zahlen am Donnerstag zunächst nur wenig reagiert. Schwung in den Kurs kam im späten Handel. Die Autoren des täglichen Bernecker Börsenbriefes verwiesen dazu in ihrer Freitagsausgabe auf Insiderkäufe durch Vorstand und Aufsichtsrat. Dies sei ein starkes Vertrauenssignal in die Geschäfte der Kölner./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,39 % und einem Kurs von 10,55 auf Tradegate (07. August 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +10,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,58 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von +4,96 %/+24,05 % bedeutet.
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3 Std. •
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Der H1/2026-Bericht liest sich glänzend: Auftragseingang +28,7 %, Umsatz +10,7 %, EBIT-Marge auf 7,1 % verbessert. Doch unter der Oberfläche zeigt sich ein Muster, das ich aus der jüngeren deutschen Wirtschaftsgeschichte nur zu gut kenne.
Die Fakten hinter der Fassade:
🔴 Free Cashflow H1/2026: -185,4 Mio. € (Vorjahr: +4,5 Mio. €)
🔴 Nettofinanzposition kippt von -269 Mio. € auf -520 Mio. € (-93 %)
🔴 Eigenkapitalquote fällt von 51,3 % auf 43,0 %
🔴 Innerhalb von 12 Monaten neun (!) Zukäufe – von Frerk Aggregatebau bis G&T Truck Repair
Und dann der Paukenschlag: die 1,6-Mrd.-€-Übernahme von FFG (Jahresumsatz 2025: ~760 Mio. €) – ein Umsatzmultiple von gut 2,1x. Zum Vergleich: Industrieübernahmen bewegen sich historisch meist deutlich unter 1,5x Umsatz. Finanziert wird das Ganze zu rund einer Milliarde Euro über frisch zugesagte Bankkredite – DEUTZ kauft sich seine Zukunft also weitgehend auf Kredit.
Das kenne ich woanders schon. BayWa demonstriert gerade eindrucksvoll, wie eine über Jahre aggressiv fremdfinanzierte Diversifikationsstrategie in einer Liquiditätskrise mit über 5 Mrd. € Schuldenlast und einem radikalen "Gesundschrumpfen" endet. Auch DaimlerChrysler (1998) und die überdehnte ThyssenKrupp-Konglomeratsstruktur zeigen: Größe durch Zukauf ersetzt selten organische Substanz – oft folgt jahrelange Wertvernichtung statt der versprochenen Synergien.
Studien von Harvard Business Review und der Boston Consulting Group weisen seit Jahren konsistent darauf hin, dass ein Großteil aller M&A-Transaktionen ihr Wertversprechen verfehlt – meist wegen überhöhter Kaufpreise, Integrationsrisiken und unterschätzter Verschuldung. Genau diese Risikofaktoren sehe ich bei DEUTZ kumulieren.
DEUTZ verspricht, die 2030-Ziele "deutlich früher" zu erreichen.
Meine Frage: Zu welchem Preis für die Bilanzqualität?
Hi jeroboam, auch wenn man sich gerne über die dürftige Übersetzung des englischen Originaltextes ins deutsche aufregen kann, bleiben die sachlichen Argumente im Text erkennbar und nachvollziehbar. Das erscheint mir viel wichtiger als so eine kleinliche Reaktion auf den Text.
"Beginnen Sie mit der Strategie, nicht mit der Überschrift"
"Bereiche, in denen wir nicht nur ein richtiges Spiel haben, sondern auch ein Gewinnrecht."
"Weg, der es uns ermöglichen würde, unsere Fähigkeiten in einem völlig anderen Maßstab zu ertragen."
"Anbieter von Militärland und Spezialfahrzeugen" "gepanzerte Personalträger"
usw usw