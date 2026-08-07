Deutz gewinnen deutlich - Rüstungsfantasie, Insiderkäufe

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Transforming Challenges into Strategic Success!

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Der H1/2026-Bericht liest sich glänzend: Auftragseingang +28,7 %, Umsatz +10,7 %, EBIT-Marge auf 7,1 % verbessert. Doch unter der Oberfläche zeigt sich ein Muster, das ich aus der jüngeren deutschen Wirtschaftsgeschichte nur zu gut kenne.

Die Fakten hinter der Fassade:

🔴 Free Cashflow H1/2026: -185,4 Mio. € (Vorjahr: +4,5 Mio. €)

🔴 Nettofinanzposition kippt von -269 Mio. € auf -520 Mio. € (-93 %)

🔴 Eigenkapitalquote fällt von 51,3 % auf 43,0 %

🔴 Innerhalb von 12 Monaten neun (!) Zukäufe – von Frerk Aggregatebau bis G&T Truck Repair

Und dann der Paukenschlag: die 1,6-Mrd.-€-Übernahme von FFG (Jahresumsatz 2025: ~760 Mio. €) – ein Umsatzmultiple von gut 2,1x. Zum Vergleich: Industrieübernahmen bewegen sich historisch meist deutlich unter 1,5x Umsatz. Finanziert wird das Ganze zu rund einer Milliarde Euro über frisch zugesagte Bankkredite – DEUTZ kauft sich seine Zukunft also weitgehend auf Kredit.

Das kenne ich woanders schon. BayWa demonstriert gerade eindrucksvoll, wie eine über Jahre aggressiv fremdfinanzierte Diversifikationsstrategie in einer Liquiditätskrise mit über 5 Mrd. € Schuldenlast und einem radikalen "Gesundschrumpfen" endet. Auch DaimlerChrysler (1998) und die überdehnte ThyssenKrupp-Konglomeratsstruktur zeigen: Größe durch Zukauf ersetzt selten organische Substanz – oft folgt jahrelange Wertvernichtung statt der versprochenen Synergien.

Studien von Harvard Business Review und der Boston Consulting Group weisen seit Jahren konsistent darauf hin, dass ein Großteil aller M&A-Transaktionen ihr Wertversprechen verfehlt – meist wegen überhöhter Kaufpreise, Integrationsrisiken und unterschätzter Verschuldung. Genau diese Risikofaktoren sehe ich bei DEUTZ kumulieren.

DEUTZ verspricht, die 2030-Ziele "deutlich früher" zu erreichen.

Meine Frage: Zu welchem Preis für die Bilanzqualität?