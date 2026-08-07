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    AKTIE IM FOKUS

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    Deutz gewinnen deutlich - Rüstungsfantasie, Insiderkäufe

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutz-Aktien steigen am Freitag um 6,4 Prozent
    • Wachstum und Auftragseingang bei Deutz beschleunigt
    • FFG-Übernahme beschleunigt Deutz’ Ziele bis 2030
    AKTIE IM FOKUS - Deutz gewinnen deutlich - Rüstungsfantasie, Insiderkäufe
    Foto: DEUTZ AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutlich zugelegt haben am Freitag die Papiere von Deutz . Sie bauten ihre am Vortag im späten Handel verbuchten Gewinne am Vormittag aus und stiegen um 6,4 Prozent auf 10,66 Euro. Damit hatten sie im MDax der mittelgroßen Börsenwerte die Nase vorn. Der Kurs hat in diesem Jahr um mehr als ein Viertel zugelegt, auch getragen von der Fantasie um Rüstungsgeschäfte.

    Der Motorenbauer hatte am Donnerstag Quartalszahlen vorgelegt und konnte sein Wachstum beschleunigen. Der Auftragseingang legte ebenfalls zu, wenn auch nicht so rasant wie im ersten Quartal. Das Management stellte in Aussicht, die Ziele für 2030 wegen der milliardenschweren Übernahme des Militärfahrzeugbauers FFG "deutlich früher" zu erreichen.

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    Die Deutz-Aktien hatten auf die Zahlen am Donnerstag zunächst nur wenig reagiert. Schwung in den Kurs kam im späten Handel. Die Autoren des täglichen Bernecker Börsenbriefes verwiesen dazu in ihrer Freitagsausgabe auf Insiderkäufe durch Vorstand und Aufsichtsrat. Dies sei ein starkes Vertrauenssignal in die Geschäfte der Kölner./ajx/mis

    Deutz

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    ISIN:DE0006305006WKN:630500
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,39 % und einem Kurs von 10,55 auf Tradegate (07. August 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +10,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,58 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von +4,96 %/+24,05 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um DEUTZ’ geplante 1,6-Mrd.-€-Übernahme von FFG und die erwarteten Wachstums- und Synergieeffekte im Rüstungsbereich. Positiv gesehen werden H1-Zahlen mit höherem Auftragseingang, Umsatz und EBIT-Marge sowie zahlreiche Insiderkäufe. Kritiker bemängeln den Kaufpreis von rund 2,1x Umsatz, die kreditfinanzierte Expansion, den negativen Free Cashflow und die deutlich gestiegene Verschuldung. Die Freigabe durch das Bundeskartellamt wird als bestätigt diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutz eingestellt.

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    dpa-AFX
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