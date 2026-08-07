Nagarro, All for One, Steyr & LPKF: Die wichtigsten Aktien, Übernahmen & Trends

Willkommen zu Folge 73 von Glaser & Spang! In dieser Episode sprechen Volker Glaser und Lukas Spang über die spannendsten Entwicklungen der vergangenen Börsenwochen – von Übernahmen im deutschen IT-Sektor über starke Kursbewegungen bei Nebenwerten bis hin zu Chancen und Risiken rund um KI, Rüstung, Halbleiter und Energie.

Im Fokus steht zunächst die überraschende Kursrallye von Steyr Motors und die aufkommenden Übernahmespekulationen. Außerdem analysieren wir die angekündigten Transaktionen rund um All for One und Nagarro und ordnen ein, was diese Deals für den deutschen IT-Sektor bedeuten könnten.

Ein weiteres großes Thema ist die aktuelle Berichtssaison. Wir sprechen über LPKF Laser, 2G Energy, Friedrich Vorwerk, ASTA Energy Solutions, Deutz, ZEAL Network, Eckert & Ziegler, Vossloh, SAP, Atoss Software und weitere Unternehmen. Dabei diskutieren wir aktuelle Quartalszahlen, Prognosen, Insiderkäufe, Kapitalmaßnahmen sowie mögliche Chancen und Risiken für Investoren.

Natürlich werfen wir auch wieder einen Blick auf die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf Software- und IT-Unternehmen. Welche Geschäftsmodelle geraten unter Druck? Wo entstehen neue Chancen? Außerdem sprechen wir über die Dynamik im Bereich Rechenzentren, Energieversorgung und Infrastruktur sowie über die langfristigen Trends in der Halbleiterindustrie – insbesondere rund um Glass Core, Advanced Packaging und den aktuellen Stand bei LPKF.

Zum Abschluss werfen wir wie gewohnt einen Blick auf weitere spannende Entwicklungen am Kapitalmarkt – darunter aktuelle Research-Updates, auffällige Kursbewegungen, problematische Unternehmensentwicklungen sowie unsere Einschätzungen zu ausgewählten Nebenwerten und Investmentideen.

Die gesamte Folge gibt es hier auf Youtube

Als Audio auch auf Spotify zu finden

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