🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLPKF Laser & Electronics AktievorwärtsNachrichten zu LPKF Laser & Electronics

    Podcast Glaser & Spang

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Nagarro, All for One, Steyr & LPKF: Die wichtigsten Aktien, Übernahmen & Trends

    Ein umfangreicher Einblick in den deutschen Aktienmarkt.

    Podcast Glaser & Spang - Nagarro, All for One, Steyr & LPKF: Die wichtigsten Aktien, Übernahmen & Trends

    Willkommen zu Folge 73 von Glaser & Spang! In dieser Episode sprechen Volker Glaser und Lukas Spang über die spannendsten Entwicklungen der vergangenen Börsenwochen – von Übernahmen im deutschen IT-Sektor über starke Kursbewegungen bei Nebenwerten bis hin zu Chancen und Risiken rund um KI, Rüstung, Halbleiter und Energie.

     

    Im Fokus steht zunächst die überraschende Kursrallye von Steyr Motors und die aufkommenden Übernahmespekulationen. Außerdem analysieren wir die angekündigten Transaktionen rund um All for One und Nagarro und ordnen ein, was diese Deals für den deutschen IT-Sektor bedeuten könnten.

     

    Ein weiteres großes Thema ist die aktuelle Berichtssaison. Wir sprechen über LPKF Laser, 2G Energy, Friedrich Vorwerk, ASTA Energy Solutions, Deutz, ZEAL Network, Eckert & Ziegler, Vossloh, SAP, Atoss Software und weitere Unternehmen. Dabei diskutieren wir aktuelle Quartalszahlen, Prognosen, Insiderkäufe, Kapitalmaßnahmen sowie mögliche Chancen und Risiken für Investoren.

     

    Natürlich werfen wir auch wieder einen Blick auf die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf Software- und IT-Unternehmen. Welche Geschäftsmodelle geraten unter Druck? Wo entstehen neue Chancen? Außerdem sprechen wir über die Dynamik im Bereich Rechenzentren, Energieversorgung und Infrastruktur sowie über die langfristigen Trends in der Halbleiterindustrie – insbesondere rund um Glass Core, Advanced Packaging und den aktuellen Stand bei LPKF.

     

    Zum Abschluss werfen wir wie gewohnt einen Blick auf weitere spannende Entwicklungen am Kapitalmarkt – darunter aktuelle Research-Updates, auffällige Kursbewegungen, problematische Unternehmensentwicklungen sowie unsere Einschätzungen zu ausgewählten Nebenwerten und Investmentideen.

     

    Die gesamte Folge gibt es hier auf Youtube

     

    Als Audio auch auf Spotify zu finden

     

    --------------------------------------------------------------

    📢 Disclaimer & Risikohinweis:

    Die Inhalte dieses Videos dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzen keine individuelle Finanzberatung. Die im Video geäußerten Meinungen spiegeln lediglich die persönliche Einschätzung der Sprecher wider und können sich jederzeit ändern.

    Investitionen in Aktien, ETFs oder andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des investierten Kapitals führen können. Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin sollte eigene Recherchen anstellen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen, bevor finanzielle Entscheidungen getroffen werden.

    Der Kanalbetreiber übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die bereitgestellten Informationen entstehen könnten.

    💡 Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufnahme können die im Video besprochenen Wertpapiere von den Sprechern gehalten werden. Dies kann potenzielle Interessenkonflikte mit sich bringen.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Lukas Spang
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Lukas Spang
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Podcast Glaser & Spang Nagarro, All for One, Steyr & LPKF: Die wichtigsten Aktien, Übernahmen & Trends In dieser Episode sprechen Volker Glaser und Lukas Spang über die spannendsten Entwicklungen der vergangenen Börsenwochen – von Übernahmen im deutschen IT-Sektor über starke Kursbewegungen bei Nebenwerten bis hin zu Chancen und Risiken rund um KI, Rüstung, Halbleiter und Energie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     