DoorDash-Aktie vor dem Durchbruch? Top-Analyst sieht enormes Kurspotenzial

Die Investmentbank bestätigte ihre "Outperform"-Einstufung für DoorDash und hält an einem Kursziel von 300 US-Dollar fest.

Während in den vergangenen Monaten vor allem die hohen Investitionen des Lieferplattform-Betreibers DoorDash kritisch betrachtet wurden, sieht Evercore ISI zunehmend Anzeichen dafür, dass sich die aggressive Wachstumsstrategie auszahlen könnte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Evercore-Analyst Mahaney sieht mehrere Kurstreiber gleichzeitig

Das Analystenteam von Evercore ISI um den bekannten Technologieanalysten Mark Mahaney verwies auf eine Reihe positiver Entwicklungen im operativen Geschäft.

Besonders bemerkenswert ist nach Einschätzung der Analysten die Entwicklung von DashPass. DoorDash habe zuletzt mehr neue Mitglieder für sein Abonnementprogramm gewonnen als in den vorherigen 24 Monaten zusammengenommen.

Gleichzeitig habe sich das Bestellwachstum sowohl bei Deliveroo als auch im Kerngeschäft von DoorDash beschleunigt. Bei Deliveroo sei dies bereits das dritte Quartal in Folge der Fall.

Für Evercore ist jedoch nicht allein das Umsatz- und Bestellwachstum entscheidend. Die Analysten erwarten, dass die zweite Jahreshälfte einen Wendepunkt bei der Profitabilität darstellen könnte. DoorDash könnte demnach zu einer Phase zurückkehren, in der sich die Ebitda-Marge wieder kontinuierlich verbessert.

Genau diese Kombination aus stärkerem Wachstum und steigenden Margen könnte für die Bewertung der Aktie entscheidend werden.

DoorDash-Aktie hat bereits zugelegt

Die DoorDash-Aktie ist innerhalb der vergangenen drei Monate über 25 Prozent gestiegen. Seit Jahresbeginn 2026 liegt das Papier allerdings weiterhin über 5 Prozent im Minus.

Wall Street steht mehrheitlich hinter DoorDash

Evercore ISI steht mit seiner optimistischen Einschätzung nicht allein da. Von 46 Analysten, die DoorDash beobachten, bewerten laut LSEG-Daten 36 die Aktie mit "Buy" oder "Strong Buy".

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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