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    Kurschance voraus

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    DoorDash-Aktie vor dem Durchbruch? Top-Analyst sieht enormes Kurspotenzial

    Evercore-ISI-Analyst Mark Mahaney bleibt bei DoorDash bullish. Der Top-Analyst sieht besonders durch das stark wachsende Abonnementprogramm Aufwärtspotenzial.

    Für Sie zusammengefasst
    • Evercore bleibt bei DoorDash klar bullish
    • DashPass gewinnt mehr Mitglieder als in 24 Monaten
    • Wachstum und Margen könnten die Aktie neu bewerten
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Kurschance voraus - DoorDash-Aktie vor dem Durchbruch? Top-Analyst sieht enormes Kurspotenzial
    Foto: Aashish Kiphayet - NurPhoto

    Während in den vergangenen Monaten vor allem die hohen Investitionen des Lieferplattform-Betreibers DoorDash kritisch betrachtet wurden, sieht Evercore ISI zunehmend Anzeichen dafür, dass sich die aggressive Wachstumsstrategie auszahlen könnte.

    Die Investmentbank bestätigte ihre "Outperform"-Einstufung für DoorDash und hält an einem Kursziel von 300 US-Dollar fest.

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    Evercore-Analyst Mahaney sieht mehrere Kurstreiber gleichzeitig

    Das Analystenteam von Evercore ISI um den bekannten Technologieanalysten Mark Mahaney verwies auf eine Reihe positiver Entwicklungen im operativen Geschäft.

    Besonders bemerkenswert ist nach Einschätzung der Analysten die Entwicklung von DashPass. DoorDash habe zuletzt mehr neue Mitglieder für sein Abonnementprogramm gewonnen als in den vorherigen 24 Monaten zusammengenommen.

    Gleichzeitig habe sich das Bestellwachstum sowohl bei Deliveroo als auch im Kerngeschäft von DoorDash beschleunigt. Bei Deliveroo sei dies bereits das dritte Quartal in Folge der Fall.

    Für Evercore ist jedoch nicht allein das Umsatz- und Bestellwachstum entscheidend. Die Analysten erwarten, dass die zweite Jahreshälfte einen Wendepunkt bei der Profitabilität darstellen könnte. DoorDash könnte demnach zu einer Phase zurückkehren, in der sich die Ebitda-Marge wieder kontinuierlich verbessert.

    Genau diese Kombination aus stärkerem Wachstum und steigenden Margen könnte für die Bewertung der Aktie entscheidend werden.

    DoorDash-Aktie hat bereits zugelegt

    Die DoorDash-Aktie ist innerhalb der vergangenen drei Monate über 25 Prozent gestiegen. Seit Jahresbeginn 2026 liegt das Papier allerdings weiterhin über 5 Prozent im Minus.

    Wall Street steht mehrheitlich hinter DoorDash

    Evercore ISI steht mit seiner optimistischen Einschätzung nicht allein da. Von 46 Analysten, die DoorDash beobachten, bewerten laut LSEG-Daten 36 die Aktie mit "Buy" oder "Strong Buy".

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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