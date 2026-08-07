SAP zieht durch – nimmt die Aktie jetzt auch diese Hürde?

Auch für das deutsche Indexschwergewicht SAP, nach Börsenwert der größte Softwarekonzern Europas, zeigt der Trend inzwischen wieder nach oben – und dass, obwohl die Aktie unmittelbar vor dem Geschäftsbericht noch auf ein neues Mehrjahrestief gefallen war.

Nach zuvor monatelangen Kursverlusten deutet innerhalb der Software-Branche inzwischen alles auf ein Ende der Korrektur hin. Starke Quartalszahlen, wie die von SAP , ServiceNow , Microsoft und am Donnerstagabend Atlassian , haben Anlegerinnen und Anleger wieder Vertrauen fassen lassen, dass KI die Geschäftsmodelle zwar verändern, aber nicht zerstören wird.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Was hat die SAP-Aktie nach +40 Prozent jetzt noch zu bieten?

Gegenüber dem Mehrjahrestief bei 127,50 Euro haben die Anteile inzwischen rund 40 Prozent an Wert gewonnen. Dabei konnte eine ganze Reihe von Kaufsignalen generiert werden, während die SAP-Aktie am Freitag Kurs auf den nächsten Widerstandsbereich nimmt. Hat sie das Zeug, auch diesen zu knacken, oder geht ihr langsam die Puste aus?

Alles deutet jetzt auf eine nachhaltige Trendwende hin

Schon einige Zeit, bevor die Sorgen über eine KI-Disruption gegenüber der Software-Branche überhandnahmen befand sich die SAP-Aktie in einem übergeordneten Abwärtstrend. Dieser startete nach bearishen Divergenzen in den technischen Indikatoren im Februar 2025 und hielt bis zuletzt an.

Jetzt ist es nach überverkauften Zuständen der Aktie und bullishen Divergenzen zu einer Gegenreaktion gekommen, die da Zeug dazu hat, eine dauerhafte Trendwende einzuleiten.

Zwar fiel SAP vor den Quartalszahlen auf ein neues Mehrjahrestief, was aus technischer Perspektive ein Verkaufssignal bedeutet, das konnte sich aber nicht durchsetzen, da im Relative-Stärke-Index (RSI) und im Trendstärkeindikator MACD bereits Aufwärtstrends vorlagen.

Aktie bereits in neuer Widerstandszone angelangt

Die haben die Erholung der vergangenen Tage mit eigenen Aufwärtstrends beziehungsweise Trendbeschleunigungen begleitet. Das ist ein erstes Indiz für Nachhaltigkeit. Ein zweites liefert der Umstand, dass der Aktie mit dem Sprung über die 50-Tage-Linie sowie dem Vorzeichenwechsel im MACD Kaufsignale gelungen sind.

Vor dem Wochenende deutet außerdem alles auf einen Sprung über auch über die langfristige Trends bestimmende 200-Tage-Linie hin, womit ein weiteres Kaufsignal vorliegen würde. Das Überwinden dieses Widerstands wäre außerdem gleichbedeutend mit dem Sprung über die zwischen 160 und 175/180 Euro liegende Widerstandszone.

Auf 200 Euro könnte es noch raufgehen, ABER ...

Sollte dieser Sprung gelingen, könnte es ein weiteres Mal schnell gehen, denn zwischen 180 und 195 Euro liegt eine große Kurslücke vor, die durch den Absturz nach den im Januar vorgelegten Quartalszahlen entstanden ist. Bis 200 Euro sind SAP also durchaus weitere Gewinne zuzutrauen.

Doch dafür müssten sich die Käuferinnen und Käufer gegenwärtig im wahrsten Sinne des Wortes lang machen, denn technisch ist der kurzfristige Aufwärtstrend bereits weit fortgeschritten. Der RSI ist ebenso wie der Stochastik-Indikator im überkauften Bereich angelangt. Der MACD zeigt zwar viel Momentum an, hab aber ebenfalls den höchsten Stand seit eineinhalb Jahren erreicht.

Daher sollten Anlegerinnen und Anleger zeitnahe Rücksetzer unbedingt einplanen – entweder noch bevor der Gap-Close angegangen wird, also im aktuellen Kursbereich oder spätestens danach, etwa um die alte Widerstandszone zwischen 165 und 175/180 Euro als neue Unterstützung zu testen.

Fazit: Das sieht gut aus, aber erste Rücksetzer einplanen

Gemeinsam mit der gesamten Branche hat sich die SAP-Aktie in den vergangenen zwei Wochen sehr stark erholen können. Angesichts der deutlich verbesserten technischen Indikatoren und einer Reihe frischer Kaufsignale ist grundsätzlich mit dem Anhalten der Erholung in den kommenden Wochen und Monaten zu rechnen.

Kurzfristig ist die Erholung technisch jedoch bereits sehr weit ausgedehnt, vor allem als Traderin oder Trader sollte man dem Kursanstieg daher nicht mehr oder nur mit strengem Risikomanagement nachjagen. Die attraktiveren Einstiegsgelegenheit dürften vorliegen, nachdem es entweder zu einem unmittelbaren Pullback gekommen ist oder die Aktie nach einem fortgesetzten Kursanstieg zurückgesetzt und ihre neuen Unterstützungen getestet hat.

Das gäbe der Unternehmensbewertung auch etwas Zeit, gegenüber der Kursentwicklung wieder aufzuholen, denn mit einem KGVe 2026 von 24,3 und von 21,0 für 2027 ist SAP nicht mehr ganz so attraktiv bewertet, wie das zuletzt noch der Fall war.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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