Gold stark gefragt – aber was ist jetzt eigentlich bei Silber möglich?

In den vergangenen Tagen ist es zu einer spürbaren Belebung der Kursdynamik gekommen, plötzlich sind Gold, Silber und Co. wieder gefragt – und das trotz dem höchsten Niveau der Renditen für US-Staatsanleihen seit der großen Finanzkrise 2007. Das zeigt, dass sich das Narrativ geändert haben könnte: Die Inflationserwartungen nach einem dovishen Auftritt von Fed-Chef Kevin Warsh übersteigen hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Preisfindung inzwischen die hohen Marktzinsen.

Nach dem Blow-Off-Top Ende Januar hatten Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen Monaten nur wenig zu Lachen. In den Augen vieler Investoren hätten Gold und Silber von den anhaltenden geopolitischen Spannungen, insbesondere dem Iran-Krieg profitieren sollen, doch der starke Anstieg der Anleiherenditen für US-Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren sorgte für das Gegenteil.

Gold legt vor, doch was ist jetzt bei Silber möglich?

Ausgehend von der psychologisch wichtigen Marke von 4.000 US-Dollar konnte Gold in den vergangenen Tagen bereits fast 8 Prozent zulegen und die wichtige 50-Tage-Linie für ein erstes technisches Kaufsignal überwinden. Aber wie stellt sich jetzt die Lage bei Silber dar?

Ein Aufwärtstrend, der in erhebliche Schwierigkeiten geraten ist ...

Grundsätzlich befindet sich Silber auch nach dem spektakulären Top im Januar noch in einem übergeordneten, mehrjährigen Aufwärtstrend. Der ist technisch durch die Korrektur der vergangenen Monate aber in große Schwierigkeiten geraten – gut möglich also, dass die vor ein paar Tagen angelaufene Gegenbewegung die letzte Möglichkeit der Käuferinnen und Käufer darstellt, das Blatt noch zu ihren Gunsten zu wenden und einen mehrjährigen Bärenmarkt zu verhindern.

Die aktuellen Schwierigkeiten werden angezeigt durch ein Kursniveau unter den gleitenden Durchschnitten, in denen es Anfang Juli mit einem Death Cross außerdem zu einem markanten Verkaufssignal gekommen ist. Außerdem notiert Silber unter wichtigen Unterstützungen sowie der Aufwärtstrendlinie aus dem vergangenen Jahr, die jetzt zu Widerständen geworden sind.

Lange wurde der Abwärtstrend außerdem von fallenden technischen Indikatoren begleitet, was in der Regel als Zeichen von Nachhaltigkeit gilt. Erst seit wenigen Wochen liegen sowohl im Relative-Stärke-Index (RSI) als auch im Trendstärkeindikator MACD wieder Aufwärtstrends vor.

... doch langsam hellen sich die Aussichten wieder auf!

Genau die haben jetzt das Zeug, nicht nur zu einer kurz-, sondern auch zu einer mittelfristigen Gegenbewegung zu führen, da sie für bullishe Divergenzen gesorgt haben. Diese gelten in der Chartanalyse als Vorboten von den Trendwenden. Dabei hat sich der RSI ausgehend von überverkauften Zuständen in den Bereich technischer Stärke vorgeschoben, während der MACD jetzt auf einen Vorzeichenwechsel zusteuert, was einen neuen Aufwärtstrend von Silber bedeuten würde.

Das passt dazu, dass das Edelmetall vor dem Wochenende über die 50-Tage-Linie geklettert ist, womit ein erstes prozyklisches Kaufsignal vorliegt. Im Bereich von 57 bis 60 US-Dollar hat Silber außerdem eine Unterstützungszone etablieren können. Das spricht für Vertrauen, dass der Kurs nicht tiefer fällt und von diesem Niveau aus mehr Aufwärtschancen als Abwärtsrisiken bietet.

Bis etwa 70 US-Dollar hat Silber aus dem Stand Platz. Dann beginnt nach der Bodenbildung zuletzt der nächste Teil harter Arbeit, denn hier liegt auch aufgrund der dort verlaufenden 200-Tage-Linie eine starke Widerstandszone. Im Bereich von 78 bis 80 US-Dollar liegt erneut eine gewaltige Hürde, welche die im Juni unterschrittene Aufwärtstrendlinie darstellt und auch im Bereich von 90 US-Dollar dürfte Silber auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen. Anlegerinnen und Anleger sollten daher zunächst nur einen Anstieg bis zu 70 US-Dollar einplanen und sich dann auf einen Aufwärtstrend einstellen, der monate- oder gar Jahre in Anspruch nehmen könnte, ehe Silber vor neuen Rekordnotierungen steht.

Fazit: Bis 70 US-Dollar ist der einfache Part, danach wird es schwieriger

Nicht nur Gold legt wieder zu, sondern auch Silber profitiert von einem verbesserten Sentiment gegenüber Edelmetallen. Dabei ist es zu ersten spürbaren Verbesserungen sowohl des Chartbilds (Sprung über die 50-Tage-Linie) als auch der technischen Indikatoren (bullishe Divergenzen, Vorzeichenwechsel im MACD) gekommen, die jetzt zu weiteren Kursgewinnen führen könnten.

Platz hat Silber zunächst bis etwa 70 US-Dollar pro Feinunze. Das entspricht einem Kurspotenzial von etwa 11 Prozent. Angesichts einer Vielzahl von Widerständen dürfte sich die Dynamik dann aber deutlich zäher gestalten. Sollten außerdem die Anleiherenditen noch deutlich stärker steigen als zuletzt, könnte das ebenfalls wieder zu einem Bremsklotz nicht nur für Silber, sondern den gesamten Edelmetall-Trade werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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