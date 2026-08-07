🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding

    AKTIE IM FOKUS

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Daimler Truck fallen auf Zweiwochentief - Aufträge enttäuschen

    Für Sie zusammengefasst
    • Daimler-Truck-Aktien fallen nach schwachen Aufträgen
    • Nettogewinn sinkt wegen US-Zöllen deutlich
    • Bestellungen in Nordamerika enttäuschen besonders
    AKTIE IM FOKUS - Daimler Truck fallen auf Zweiwochentief - Aufträge enttäuschen
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Daimler Truck sind am Freitag nach der Vorlage eher enttäuschender Auftragszahlen nach unten abgerutscht. Sie fielen auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen und entfernten sich damit weiter von ihrem zu Wochenbeginn erreichten Rekordhoch. Damit haben die Papiere des Lkw-Herstellers rund die Hälfte ihrer 18-prozentigen Kursrally seit Mitte Juli wieder abgegeben. Zuletzt notierten sie 4,0 Prozent im Minus bei 46,16 Euro.

    Daimler Truck musste beim Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft im zweiten Quartal deutliche Abstriche machen, weil die Zölle nach Angaben von Konzernchefin Karin Radström schwerer auf dem Geschäft lasteten als ein Jahr zuvor. Das Ergebnis je Aktie sackte im Jahresvergleich um fast die Hälfte ab. Vorläufige Zahlen zum Tagesgeschäft hatte das Unternehmen bereits vor rund zwei Wochen vorgelegt. Der damals verbesserte Jahresausblick wurde nun bestätigt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Daimler Truck Holding!
    Long
    44,99€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 14,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    51,30€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 13,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Auftragseingang insgesamt sei mau ausgefallen, konstatierte Experte Nick Housden von der kanadischen Bank RBC. Vor allem die Bestellungen in Nordamerika hätten enttäuscht.

    Analyst Michael Aspinall von der US-Investmentbank Jefferies monierte vor allem den Rückgang der Aufträge bei der in Europa und Lateinamerika starken Lkw-Marke Mercedes-Benz Trucks./edh/men/mis

    Daimler Truck Holding

    -3,72 %
    -8,20 %
    +8,09 %
    +12,59 %
    +18,64 %
    +39,90 %
    +51,44 %
    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK
    Daimler Truck Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,84 % und einem Kurs von 46,28 auf Tradegate (07. August 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -8,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 38,32 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -20,16 %/+16,53 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Daimler Truck Holding - DTR0CK - DE000DTR0CK8

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Daimler Truck Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Daimler Truck fallen auf Zweiwochentief - Aufträge enttäuschen Die Aktien von Daimler Truck sind am Freitag nach der Vorlage eher enttäuschender Auftragszahlen nach unten abgerutscht. Sie fielen auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen und entfernten sich damit weiter von ihrem zu Wochenbeginn erreichten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     