AKTIE IM FOKUS
Daimler Truck fallen auf Zweiwochentief - Aufträge enttäuschen
- Daimler-Truck-Aktien fallen nach schwachen Aufträgen
- Nettogewinn sinkt wegen US-Zöllen deutlich
- Bestellungen in Nordamerika enttäuschen besonders
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Daimler Truck sind am Freitag nach der Vorlage eher enttäuschender Auftragszahlen nach unten abgerutscht. Sie fielen auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen und entfernten sich damit weiter von ihrem zu Wochenbeginn erreichten Rekordhoch. Damit haben die Papiere des Lkw-Herstellers rund die Hälfte ihrer 18-prozentigen Kursrally seit Mitte Juli wieder abgegeben. Zuletzt notierten sie 4,0 Prozent im Minus bei 46,16 Euro.
Daimler Truck musste beim Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft im zweiten Quartal deutliche Abstriche machen, weil die Zölle nach Angaben von Konzernchefin Karin Radström schwerer auf dem Geschäft lasteten als ein Jahr zuvor. Das Ergebnis je Aktie sackte im Jahresvergleich um fast die Hälfte ab. Vorläufige Zahlen zum Tagesgeschäft hatte das Unternehmen bereits vor rund zwei Wochen vorgelegt. Der damals verbesserte Jahresausblick wurde nun bestätigt.
Der Auftragseingang insgesamt sei mau ausgefallen, konstatierte Experte Nick Housden von der kanadischen Bank RBC. Vor allem die Bestellungen in Nordamerika hätten enttäuscht.
Analyst Michael Aspinall von der US-Investmentbank Jefferies monierte vor allem den Rückgang der Aufträge bei der in Europa und Lateinamerika starken Lkw-Marke Mercedes-Benz Trucks./edh/men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,84 % und einem Kurs von 46,28 auf Tradegate (07. August 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -8,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 38,32 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -20,16 %/+16,53 % bedeutet.
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Großaufträge im Visier: Soldaten sollen mehr Mercedes fahren
https://www.daimlertruck.com/fileadmin/user_upload/dokumente/investoren/hauptversammlungen/2026/Daimler_Truck-IR-HV-2026-Einberufung.pdf
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die Daimler Truck Holding AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Bilanzgewinn in Höhe von € 4.406.045.629,93.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diesen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie € 1.454.640.758,10
Einstellung in andere Gewinnrücklagen € 2.000.000.000,00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung € 951.404.871,83
Bilanzgewinn € 4.406.045.629,93
Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende wird am 11. Mai 2026 fällig.
Bei der angegebenen Ausschüttungssumme sind die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses vorhandenen 765.600.399 dividendenberechtigten Stückaktien berücksichtigt. Die Gesellschaft hielt zu diesem Zeitpunkt keine eigenen Aktien.
Da sich bis zum Tag der Hauptversammlung die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien aufgrund des laufenden Aktienrückkaufprogramms verändern wird, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der voraussichtlich ab dem 5. Mai 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.daimlertruck.com/hv-2026 abrufbar ist. Dieser Beschlussvorschlag wird unverändert eine Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie vorsehen.
Ich staune das die Aktie mit den schlechten Zahlen und den Ölschock im Rücken