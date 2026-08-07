DZ BANK stuft FRAPORT AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Fraport von 93 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Bericht bestätigt im Wesentlichen unsere Erwartungen, sodass wir keinen größeren Anpassungsbedarf für unsere Schätzungen sehen", schrieb Dirk Schlamp am Freitag im Resümee des Quartalsberichts. "Positiv werten wir, dass Fraport trotz der schwächeren Verkehrsentwicklung in Frankfurt an den Konzernzielen festhält."/rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 10:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 66,35EUR auf Tradegate (07. August 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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