SUSS MicroTec-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterem Kursanstieg

Nach der Veröffentlichung der positiven Halbjahreszahlen und des hohen Auftragsbestandes des Anlagenbauers für den Halbleitermarkt, bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 109 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits bei einer Fortsetzung der aktuellen Aufwärtsbewegung auf 93 Euro hohe Renditen erzielen.

Die im TecDAX und MDAX gelistete SUSS MicroTec-Aktie (ISIN: DE000A1K0235) befindet sich trotz des markanten Kursrückganges seit dem Jahreshoch bei 118,40 Euro vom 22.6.26 seit dem Jahresbeginn 2026 noch mit mehr als 100 Prozent im Plus. Seit dem 30.7.26 legte die schwankungsfreudige Aktie von 70 Euro auf ihr aktuelles Niveau bei 83 Euro zu.

Call-Optionsschein mit Strike bei 85 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die SUSS MicroTec-Aktie mit Basispreis 85 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000DN0XTS3, wurde beim SUSS MicroTec-Aktienkurs von 83 Euro mit 1,48 – 1,53 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 93 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,99 Euro (+30 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 74,026 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die SUSS MicroTec-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 74,026 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR5GDM9, wurde beim SUSS MicroTec-Kurs von 83 Euro mit 1,13 – 1,17 Euro taxiert.

Wenn die SUSS MicroTec-Aktie in nächster Zeit auf 93 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,89 Euro (+62 Prozent) erhöhen – sofern die SUSS MicroTec-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 66,162 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die SUSS MicroTec-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 66,162 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HM4U3N3, wurde beim SUSS MicroTec-Kurs von 83 Euro mit 1,72 – 1,75 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der SUSS MicroTec-Aktie auf 93 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,68 Euro (+53 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SUSS MicroTec-Aktien oder von Hebelprodukten auf SUSS MicroTec-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.