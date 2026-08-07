🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsclearvise AktievorwärtsNachrichten zu clearvise
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    clearvise: Operativ auf Kurs - jetzt rückt die entscheidende Weichenstellung näher

    Die Börse bleibt bei clearvise skeptisch. Mit zuletzt rund 1,11 Euro notiert die Aktie nicht nur deutlich unter den früheren Kursniveaus, sondern inzwischen auch mehr als 40 Prozent unter dem bilanziellen Eigenkapital je Aktie. Bemerkenswert ist dieser Abschlag vor allem deshalb, weil sich die operative Entwicklung zuletzt in die andere Richtung bewegt hat.

    Im ersten Halbjahr erhöhte clearvise die Erlöse von 18,2 auf 22,3 Mio. Euro und damit um rund 23 Prozent. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 15 Prozent auf 15,7 Mio. Euro. Auch für das Gesamtjahr stellt das Management weitere Zuwächse in Aussicht: Der Umsatz soll um 9 bis 14 Prozent steigen, beim bereinigten EBITDA wird ein Plus zwischen 4 und 12 Prozent erwartet.

    Robustes Geschäftsmodell

    Dass diese Entwicklung trotz eines schwierigen Marktumfelds gelingt, ist durchaus beachtlich. Die Strompreise sind seit den Extremwerten der Jahre 2022 und 2023 deutlich gefallen. Zugleich sorgt der schnelle Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung immer häufiger für negative Spotmarktpreise und Abregelungen von Anlagen.

    clearvise ist diesen Entwicklungen allerdings nicht vollständig ausgeliefert. Ein Teil der Produktion wird über feste Einspeisevergütungen und längerfristige Stromabnahmeverträge vermarktet. Bei netzbedingten Abschaltungen erhält das Unternehmen zudem Entschädigungen. Das sorgt für eine gewisse Stabilität der Cashflows und reduziert die unmittelbare Abhängigkeit von den Spotmarktpreisen.

    Hinzu kommt, dass clearvise das Portfolio weiter optimiert. In den vergangenen Monaten wurden unter anderem kleinere PV-Anlagen mit hohem Verwaltungsaufwand verkauft und neue Stromabnahmeverträge abgeschlossen. 

    Entscheidung über Kapitaleinsatz steht aus

    Der zentrale Unsicherheitsfaktor für Anleger liegt derzeit deshalb weniger im operativen Geschäft als in der Kapitalallokation. clearvise hat sich im vergangenen Jahr als YieldCo positioniert und will perspektivisch einen möglichst großen Teil der erwirtschafteten freien Mittel an die Aktionäre ausschütten. Bevor dieser Modus vollständig erreicht ist, prüft das Management allerdings noch verschiedene Investitionsmöglichkeiten. Dazu zählen Projekte, deren Rechte bereits während der früheren Expansionsstrategie gesichert wurden, ebenso wie Batteriespeicher und Repowering-Maßnahmen. Parallel kommen weitere Verkäufe aus dem bestehenden Portfolio infrage, sofern sich damit Kapital für attraktivere Projekte freisetzen lässt.

    Genau diese noch offene Weichenstellung könnte derzeit einen Teil des Bewertungsabschlags erklären. Anleger wissen bislang nicht, wie viel Kapital clearvise noch investieren wird, welche Assets möglicherweise verkauft werden und wann größere Ausschüttungen beginnen können.

    Sobald hierzu ein klarer Fahrplan vorliegt, könnte sich der Blick stärker auf die andere Seite der Investmentstory richten: ein langfristig Cashflow-starkes Wind- und Solarportfolio, steigende operative Kennzahlen und eine Aktienbewertung deutlich unter dem Buchwert. Bis dahin dürfte die Geduld der Anleger allerdings noch etwas gefragt bleiben.

    (aktien-global.de, erstellt 07.08.26, 10:56 Uhr, veröffentlicht 07.08.26, 11:40 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

    Die clearvise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 1,105EUR auf Tradegate (07. August 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Aktien Global
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Aktien Global
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    clearvise: Operativ auf Kurs - jetzt rückt die entscheidende Weichenstellung näher Die Börse bleibt bei clearvise skeptisch. Mit zuletzt rund 1,11 Euro notiert die Aktie nicht nur deutlich unter den früheren Kursniveaus, sondern inzwischen auch mehr als 40 Prozent unter dem bilanziellen Eigenkapital je Aktie. Bemerkenswert ist …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     