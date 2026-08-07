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    AKTIEN IM FOKUS

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    Chipwerte mit erneutem Erholungsschub - Suss-Empfehlungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Chipsektor erholt sich in Europa und den USA
    • Infineon steigt, auch Aixtron und Suss legen zu
    • Microchip überrascht mit Gewinn und gutem Ausblick
    AKTIEN IM FOKUS - Chipwerte mit erneutem Erholungsschub - Suss-Empfehlungen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Im europäischen und amerikanischen Chipsektor gibt es am Freitag einen erneuten Erholungsschub. Auch wenn zuvor Branchenwerte in Asien wie SK Hynix unter anhaltender Nervosität litten, ging es hierzulande für die Titel von Infineon um 3,6 Prozent nach oben. Hilfreich sind dabei deutliche Kursgewinne, die sich in New York nach Zahlen bei Microchip Technology anbahnen.

    Auch die Aktien europäischer Branchenausrüster zogen wieder an. Während Aixtron im MDax um 2,5 Prozent stiegen, legten Suss Microtec um etwa 5 Prozent zu. Die Suss-Titel profitierten von zwei Analystenempfehlungen. Zum Kauf raten die Deutsche Bank sowie Warburg Research.

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    Titel wie Infineon hatten sich zuletzt wieder schwerer getan auf ihrem Erholungskurs, der Ende Juli gemeinsam mit einer Rally an der US-Technologiebörse Nasdaq begonnen hatte. Diese verlief zunächst schwungvoll, doch jüngste Rückmeldungen auf Quartalsberichte bedeutender Tech-Unternehmen aus den USA waren dann wieder durchwachsener ausgefallen.

    Gutes zu berichten hatte nun Microchip Technology , denn das US-Halbleiterunternehmen kehrte im ersten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurück und gab einen Ausblick, der über den Erwartungen lag. Vorbörslich in New York ging es für die Aktien um 9 Prozent nach oben. Auch andere US-Werte wie Micron , Marvell , AMD oder Nvidia bewegten sich vorbörslich im Plus.

    Mark Lipacis von Evercore ISI schrieb, der Gewinn je Aktie von Microchip habe die Erwartungen um 9 Prozent übertroffen und der Ausblick auf das September-Quartal sogar um 16 Prozent. Er glaubt weiter an das Unternehmen, dem er 2026 eine Verdopplung der Datencenter-Umsätze zutraut. Trotz dieser Perspektive hatte der Kurs zuletzt ein Tief seit April erreicht. Er liegt aktuell auf dem Niveau vom Herbst 2024.

    Der JPMorgan-Experte Harlan Sur rechnet jetzt damit, dass Microchip das langfristige Ziel einer 65-prozentigen Bruttomarge im Geschäftsbereich Data Center Solutions einige Quartale früher erreicht als gedacht. Das Unternehmen habe mehrere Stellschrauben, um das strukturelle Wachstum und die Marge zu steigern. "Die zyklische Erholung bietet noch erhebliches Potenzial", lautet sein Fazit.

    Auch bei dem deutschen Ausrüster Suss Microtec sehen Experten wieder Potenzial, das in gleich zwei Fällen wegen der herausragenden Auftragslage für eine frische Kaufempfehlung ausreicht. Michael Kuhn von der Deutschen Bank betonte, die Geschäfte im kommenden Jahr seien jetzt viel berechenbarer. Malte Schaumann von Warburg rechnet 2027 mit einer enormen Beschleunigung der Geschäfte./tih/ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 429,9 auf Tradegate (07. August 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +12,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,65 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +40,45 %/+63,86 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der AIXTRON-Aktie und die Erwartung, dass die Marke von 50 Euro wieder überwunden wird. Rückenwind liefern KI-Investitionen, starke Nachfrage nach GaN-Anlagen und mögliche Großaufträge von Infineon; bei SiC wird ab 2029 deutlich höherer Anlagenbedarf erwartet. Zugleich warnen Anleger vor überzogenen KI-Investitionen, hoher Zyklik, möglicher Überkapazität und einer bereits ambitionierten Bewertung. Die Leerverkaufsquote liegt bei 1,56%.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

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    dpa-AFX
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