BERENBERG stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Das im Rahmen des neuen "Long View"-Researchprodukts vor einem Monat avisierte Verdopplungspotenzial habe für enormes Feedback gesorgt, schrieb Gustav Froberg am Donnerstag. Er warf nun ein Licht auf die Argumente von Bullen und Bären. Auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses hielten einige Akteure die Aktien trotz ihrer Kurskorrektur für teuer. Dies verkenne aber beispielsweise die vorhandene Liquidität. Froberg präferiert daher eher, auf den Gesamtunternehmenswert (EV) zu schauen, und diesen mit der operativen Gewinnerwartung ins Verhältnis zu setzen./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 17:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 88,30EUR auf Tradegate (07. August 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 135

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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