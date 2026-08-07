BERNSTEIN RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain äußerte am Donnerstag einige Gedanken zu den Übernahmeaktivitäten des Spezialisten für Warenlagerlogistik. Insgesamt passten sie gut zur Strategie bis 2030./rob/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:42 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:42 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 25,52EUR auf Tradegate (07. August 2026, 11:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
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