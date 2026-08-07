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    Rendite statt Zinsen

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    Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte

    Wachsende Dividenden, solide Finanzen und verlässliche Ertragsentwicklung: Diese Aktie könnte der perfekte Baustein für passives Einkommen sein.

    Rendite statt Zinsen - Dieses Unternehmen zahlt regelmäßig Dividenden - perfekt für langfristige Einkünfte
    Foto: Panksvatouny - stock.adobe.com

    Tenaris ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Stahlrohren für die Energieindustrie, bekannt für Qualität und Innovation.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Tenaris nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Tenaris gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,92 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +23,46 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,43 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Tenaris investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +165,03 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Tenaris verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
    Mit +3,92 % Dividendenrendite bietet Tenaris ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +23,46 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Tenaris für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,92 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,43.
    Tenaris weist eine Marktkapitalisierung von 27,49 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,92 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

    Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Tenaris konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +23,46 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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    Tenaris Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Tenaris Aktie. Mit einer Performance von +0,26 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Beispielrechnung für 3.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 3.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,92 %, eine Investition von etwa 76.531 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 1,199828 +38,42 % +3,92 %
    2025 0,866796 +43,82 % +4,66 %
    2024 0,602692 +16,41 % +3,49 %
    2023 0,517746 +23,76 % +3,50 %
    2022 0,418363 0,00 % +2,49 %

    Warum Tenaris für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,92 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +23,46 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 14,43
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Welche Risiken sollten Anleger beachten?

    Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

    Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

    Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital
    1.000 25.511
    3.000 76.531
    6.000 153.062
    12.000 306.123

    Tenaris

    -0,17 %
    -6,40 %
    -2,24 %
    -12,36 %
    +51,42 %
    +55,85 %
    +165,03 %
    +21,54 %
    ISIN:LU2598331598WKN:A3EWCS
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    Tenaris Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,08 %
    1 Monat -1,90 %
    3 Monate -12,06 %
    1 Jahr +51,42 %

    Informationen zur Tenaris Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Tenaris Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,49 Mrd. € wert.

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    Ob die Tenaris Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tenaris Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Markt Bote
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