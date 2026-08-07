DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAF-Holland auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland von 18 auf 19 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Lkw-Zuliefer habe in allen Regionen solide abgeschnitten, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./rob/ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 21,35EUR auf Tradegate (07. August 2026, 11:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

