DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Aumovio auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aumovio von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die neue Ausschüttungspolitik des Autozulieferers sei sehr positiv, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie sei durch die starke Bilanz auch gut untermauert./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,55 % und einem Kurs von 36,25EUR auf Tradegate (07. August 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: Aumovio
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
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