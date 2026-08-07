Shunt Widerstand in der Messtechnik: Funktion, Werkstoffe und Auswahlkriterien

Ein Shunt Widerstand ist ein hochpräzises Bauelement der elektrischen Messtechnik, das zur indirekten Messung elektrischer Ströme über den auftretenden Spannungsabfall eingesetzt wird. In Zeiten fortschreitender Dekarbonisierung, der Elektrifizierung des Automobilsektors und der zunehmenden Automatisierung in der Industrie steigt der Bedarf an exakten Strommessverfahren kontinuierlich. Das Prinzip der Shunt-basierten Strommessung basiert auf dem Ohmschen Gesetz und hat sich gegenüber alternativen Technologien wie Hall-Sensoren oder Stromwandlern durch eine außerordentliche Langzeitstabilität, Unempfindlichkeit gegenüber externen Magnetfeldern und hohe Linearität bewährt. Dieser Fachartikel beleuchtet die physikalischen Grundlagen, werkstofftechnische Besonderheiten sowie konstruktive Ausführungen des modernen Strommesswiderstands und zeigt auf, worauf es bei der Auswahl in anspruchsvollen Applikationen ankommt.

Shunt Widerstand Grundlagen und die Shunt-Messung

Ein Shunt Messwiderstand nutzt das fundamentale Ohmsche Gesetz, um den durch einen Leiter fließenden Strom über eine proportionale Spannungsmessung präzise zu bestimmen. Wird ein bekannter, niederohmiger Messwiderstand in einen Stromkreis eingefügt, entsteht bei Stromfluss ein definierter Spannungsabfall. Durch die Messung dieser minimalen Spannung lässt sich der exakte Stromwert direkt berechnen. Die messtechnische Praxis stellt dabei spezifische Anforderungen an die Auswertung. Da der Spannungsabfall im Sinne einer minimalen Verlustleistung gering gehalten werden muss – typischerweise im Bereich von einigen Millivolt –, kommen hochgenaue Differenzverstärker oder spezialisierte Analog-Digital-Umsetzer (ADC) zum Einsatz. Ein entscheidender Faktor für die Genauigkeit der Messung ist die Vermeidung von Zuleitungswiderständen und Übergangswiderständen an den Kontakten.

Welcher Messaufbau bietet die höchste Genauigkeit?

Hier unterscheidet die Messtechnik grundlegend zwischen der klassischen 2-Leiter-Konfiguration und der hochpräzisen 4-Leiter-Konfiguration, die auch als Kelvin-Anschluss bekannt ist:

2-Leiter-Shunt: Bei dieser Bauform fließen der Laststrom und der Messstrom über dieselben Kontakte. Das bedeutet, dass der Widerstand der Zuleitungen sowie der Kontakttrennstellen direkt in das Messergebnis einfließen. Für hochpräzise Anwendungen im Niederohmbereich ist dieses Verfahren daher ungeeignet.

4-Leiter-Shunt (Kelvin-Anschluss): Bei der Kelvin-Konfiguration wird der Pfad für den zu messenden Hauptstrom getrennt von den Pfaden für die Spannungsmessung geführt. Zwei Anschlüsse leiten den Laststrom durch das Element, während zwei separate Potenzialanschlüsse den Spannungsabfall direkt an der aktiven Widerstandszone abgreifen. Da der Eingangswiderstand des Auswertegeräts sehr hochohmig ist, fließt über die Spannungsmessleitungen nahezu kein Strom, wodurch Zuleitungs- und Kontaktwiderstände messtechnisch eliminiert werden.

Werkstoffe und Legierungen für höchste Präzision

Beim Präzisionswiderstand hängen die thermische und zeitliche Stabilität maßgeblich von den verwendeten Werkstoffen und Legierungen ab. Bei der Strommessung wandelt sich ein Teil der elektrischen Energie unvermeidlich in Wärme um. Diese Selbsterwärmung kann bei gewöhnlichen Metallen zu signifikanten Widerstandsänderungen führen, da Metalle typischerweise einen positiven Temperaturkoeffizienten aufweisen. Um temperaturbedingte Messabweichungen zu minimieren, werden in der Präzisionsmesstechnik spezielle Präzisionslegierungen eingesetzt. Zu den bekanntesten Werkstoffen zählen:

MANGANIN®: Eine Legierung auf Kupfer-Mangan-Nickel-Basis, die sich durch einen sehr niedrigen Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstands sowie eine hervorragende Langzeitstabilität auszeichnet.

ZERANIN®: Bietet einen extrem flachen Temperaturverlauf des Widerstands über einen breiten Temperaturbereich und eignet sich hervorragend für Applikationen mit höchsten Anforderungen an die Temperaturunabhängigkeit.

ISAOHM®: Eine Nickel-Chrom-Legierung mit hohem spezifischen Widerstand und sehr gutem Temperaturverhalten, die sich besonders für höhere Widerstandswerte und anspruchsvolle thermische Bedingungen eignet.

Diese Speziallegierungen weisen eine sehr geringe thermoelektrische Spannung gegen Kupfer auf. Dies ist entscheidend, da unterschiedliche Metalle an ihren Kontaktstellen temperaturbedingte Thermospannungen (Seebeck-Effekt) erzeugen können, die bei Gleichstrommessungen als Fehlsignale interpretiert würden.

Fertigungstechnologien für moderne Strommesswiderstände

Technologische Innovationen in der Fertigung tragen maßgeblich zur Leistungsfähigkeit moderner Bauteile bei. Als richtweisender Entwickler und Hersteller prägt die Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG seit Jahrzehnten die Mess- und Widerstandstechnologie. Das Traditionsunternehmen bietet spezialisierte Fertigungsverfahren wie die ISA-PLAN-Technologie für hochpräzise, geätzte Folienelemente sowie das ISA-WELD-Verfahren, bei dem niederohmige Widerstandselemente mittels Elektronenstrahlverschweißung nahtlos mit massiven Kupferanschlüssen verbunden werden. Wer sich eingehender mit der praktischen Dimensionierung und den Einsatzmöglichkeiten moderner Widerstandselemente befassen möchte, findet detaillierte Übersichten und technische Spezifikationen für Präzisionswiderstände und Busbar Shunts der Isabellenhütte direkt beim Hersteller.

Konstruktive Bauformen: Vom SMD-Bauteil bis zum Busbar Shunt

Je nach Stromstärke, Verlustleistung und Bauraum unterscheidet sich die äußere Bauform, in der ein Stromshunt ausgeführt wird. Grundsätzlich lassen sich zwei Hauptgruppen abgrenzen:

SMD-Präzisionsshunts: Für kleine bis mittlere Ströme in gedruckten Schaltungen (PCB) kommen meist oberflächenmontierte Bauelemente (SMD) zum Einsatz. Sie zeichnen sich durch sehr geringe Induktivitäten und kompakte Abmessungen aus. Durch niederohmige Widerstandswerte im Bereich von Bruchteilen eines Milliohms lassen sich auch auf Platine Ströme im Bereich von mehreren Dutzend bis Hundert Ampere messen. Busbar Shunt (Stromschienen-Shunt): Bei sehr hohen Strömen von mehreren Hundert bis Tausenden Ampere stoßen leiterplattenbasierte Lösungen an ihre thermischen und mechanischen Grenzen. Hier wird ein Busbar Shunt direkt in die Stromschiene (Busbar) des Leistungssystems integriert. Diese massiven Bauteile kombinieren eine hohe Stromtragfähigkeit mit integrierten Kelvin-Spannungsabgriffen. Durch die direkte Einbindung in das Stromschienensystem wird eine optimale Wärmeableitung an die Umgebung oder an Kühlkörper gewährleistet.

Anwendungsbereiche in Industrie und Automotive

Der moderne Stromshunt kommt vor allem in der Batterietechnik, der Fahrzeugsteuerung und der industriellen Leistungselektronik zum Einsatz, um Ströme unter dynamischen Betriebsbedingungen exakt zu erfassen. In Batteriemanagementsystemen (BMS) von Elektrofahrzeugen (EV/HEV) sowie stationären Energiespeichern ist die präzise Ermittlung des Ladezustands (State of Charge, SoC) und des Alterungszustands (State of Health, SoH) essenziell. Die Strommessung mittels Shunt erlaubt hierbei eine kontinuierliche Coulometrie durch zeitliche Stromintegration ohne signifikante Drift. Über das Batteriemanagement hinaus wird der Strommesswiderstand in der Automobil- und Antriebstechnik in Wechselrichtern, Servolenkungen, DC/DC-Wandlern und elektrischen Bremskraftverstärkern zur Regelung und Überwachung eingesetzt. Auch in der Industrieelektronik und Leistungselektronik spielt das Bauteil eine zentrale Rolle: In Frequenzumrichtern, Solar-Invertern und unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) sorgen Präzisionsshunts für eine exakte Stromregelung und den zuverlässigen Überlastschutz.

Auswahlkriterien für die Praxis

Bei der Auslegung eines Shunts für eine konkrete Messaufgabe müssen Entwickler verschiedene technische Parameter gegeneinander abwägen:

Widerstandswert und Verlustleistung: Der Widerstand sollte klein genug sein, um die Verlustleistung und die Erwärmung zu begrenzen, aber groß genug, um ein ausreichendes Signal-Rausch-Verhältnis am Verstärkereingang zu gewährleisten.

Temperaturkoeffizient (TCR): Der TCR gibt an, wie stark sich der Widerstandswert pro Kelvin Temperaturänderung verändert (angegeben in ppm/K). Ein niedriger TCR ist entscheidend für präzise Messergebnisse über schwankende Betriebstemperaturen.

Parasitäre Induktivität: In schnellen Schaltanwendungen (zum Beispiel mit SiC- oder GaN-Halbleitern) erzeugen hochfrequente Stromänderungen eine induktive Spannung, die sich aus der Induktivität und der Stromänderungsgeschwindigkeit ergibt und das Messergebnis verfälschen kann. Induktionsarme Aufbauten sind hier unerlässlich.

Thermoschock- und Langzeitstabilität: Dauerhafte Temperaturwechsel und mechanische Belastungen dürfen das Kristallgefüge des Widerstandsmaterials nicht verändern.

Für Ingenieure und Entwickler, die fundierte Unterstützung bei der Dimensionierung und Produktauswahl benötigen, bietet der Leitfaden zur Shunt-Auswahl (Isabellenhütte) eine umfassende technische Entscheidungshilfe. Mit der richtigen Kombination aus Legierungswahl, mechanischer Bauform und Kelvin-Anschlusstechnik lassen sich extrem präzise und langlebige Messsysteme für modernste Leistungselektronik realisieren.