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    Besonders beachtet!

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    Microchip Technology Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 07.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Microchip Technology Aktie bisher Verluste von -4,87 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Microchip Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Microchip Technology Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 07.08.2026
    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Microchip Technology entwickelt und vertreibt Mikrocontroller, analoge und Mixed-Signal-ICs sowie Speicherlösungen für Industrie, Automotive, Luftfahrt und IoT. Starke Position im Bereich 8-/16-/32-Bit-MCUs und Embedded-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, Infineon. USPs: breites MCU-Portfolio, lange Produktlebenszyklen, umfangreicher Support und Ökosystem.

    Microchip Technology Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 07.08.2026

    Die Microchip Technology Aktie notiert aktuell bei 70,28 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,87 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,60  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,67 %, geht es heute bei der Microchip Technology Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Microchip Technology abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -15,22 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microchip Technology Aktie damit um +13,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,46 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Microchip Technology eine positive Entwicklung von +34,43 % erlebt.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,41 % geändert.

    Microchip Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,52 %
    1 Monat -1,46 %
    3 Monate -15,22 %
    1 Jahr +30,17 %
    Stand: 07.08.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Microchip Technology Aktie

    Es gibt 543 Mio. Microchip Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,98 Mrd.EUR € wert.

    Chipwerte mit erneutem Erholungsschub - Suss-Empfehlungen


    Im europäischen und amerikanischen Chipsektor gibt es am Freitag einen erneuten Erholungsschub. Auch wenn zuvor Branchenwerte in Asien wie SK Hynix unter anhaltender Nervosität litten, ging es hierzulande für die Titel von Infineon um 3,6 Prozent …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Microchip Technology

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,16 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +3,79 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,80 %. Texas Instruments legt um +0,83 % zu NIO notiert im Plus, mit +1,13 %.

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    Ob die Microchip Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microchip Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microchip Technology

    +10,90 %
    +9,01 %
    -6,97 %
    -20,66 %
    +23,37 %
    -7,70 %
    +10,26 %
    +174,65 %
    +2.414,96 %
    ISIN:US5950171042WKN:886105
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