Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 07.08.26
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In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 07.08.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Gold (+1,90 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (+0,61 %), Allianz SE (-0,25 %), Münchener Rück AG (-2,60 %), US Tech 100 (+0,41 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Gold
|VD23R7
|Long
|2,58
|290,12 Tsd.
|DAX
|PM5R5W
|Short
|247,90 Tsd.
|DAX Performance
|SJ9UX3
|Short
|29,01
|125,68 Tsd.
|Gold
|BD245D
|Long
|137,07
|89,32 Tsd.
|US Tech 100
|PM7ND1
|Long
|83,38 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Münchener Rück AG
|HM5YX8
|Long
|4,10
|91,00 Tsd.
|Allianz SE
|SJ796D
|Long
|19,87
|41,13 Tsd.
|SAP SE
|DU9380
|Long
|3,17
|33,04 Tsd.
|Silber
|VY69D2
|Long
|15,26
|11,70 Tsd.
|Meta Platforms
|SW8U7D
|Long
|10,80
|11,40 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|RENK Group
|
Cap
|HM1JA2
|61,39 Tsd.
|Allianz SE
|
Bonus Garantie
|PC99MS
|54,81 Tsd.
|Micron Technology Inc
|
Classic
|FE40ZS
|49,68 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|PN99GF
|40,58 Tsd.
|Volkswagen AG Vz
|
Sonstige
|DJ3E0U
|18,65 Tsd.
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