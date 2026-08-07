DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SGL Carbon auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,05 auf 4,15 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Kurzfristigen Schwächen stünden die positiven Langfristperspektiven gegenüber, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./rob/ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4,22EUR auf Tradegate (07. August 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: SGL Carbon

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,15

Kursziel alt: 4,05

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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