DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Anbieter von Metrologie- und Materiallösungen stelle die Geduld der Anleger auf die Probe, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht. Grundsätzlich bleibe die Anlagestory aber intakt./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 30,32EUR auf Tradegate (07. August 2026, 11:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: PVA TEPLA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

