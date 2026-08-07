DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Hold" belassen. Der Spirituosenkonzern habe im Geschäftsjahr 2026 besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Mitch Collett in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Ziele für 2027 lägen ebenfalls höher, mittelfristig liege man allerdings unter dem Konsens./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 20,83EUR auf Tradegate (07. August 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mitch Collett

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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