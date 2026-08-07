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    AKTIE IM FOKUS

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    Scout24 holen Vortagesverlust auf - Analysten optimistisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Scout24-Aktien machen nach Zahlen fünf Prozent gut
    • DZ Bank sieht Scout24 bei fairem Wert von 95 Euro
    • Solide Quartalszahlen und bestätigter Jahresausblick
    AKTIE IM FOKUS - Scout24 holen Vortagesverlust auf - Analysten optimistisch
    Foto: Scout24 SE

    (Tippfehler im 4. Absatz berichtigt: Orgonas rpt Orgonas)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Scout24 haben am Freitag ihre am Vortag infolge der Veröffentlichung von Quartalszahlen verzeichneten Verluste wettgemacht. Zuletzt gewannen sie auf dem ersten Platz im Dax 5 Prozent auf 75,40 Euro.

    Die DZ Bank hatte die Papiere des Internetportal-Betreibers auf ihre "Equity Long Ideas"-Liste gesetzt. Den fairen Wert der Aktie sieht Analyst Karsten Oblinger bei 95 Euro. Er bezeichnete die Zahlen für das zweite Jahresviertel als solide. Das Management habe den Jahresausblick bestätigt und dabei einen positiven Unterton mitschwingen lassen. Oblinger kann sich mit dem Bericht zum dritten Quartal eine leichte Anhebung vorstellen. Scout24 ist für ihn ein KI-Gewinner. Die aktuelle Bewertung befinde sich noch immer auf einem historisch sehr niedrigen Niveau.

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    Zudem hoben die Schweizer Großbank UBS und Goldman Sachs ihre Kursziele auf 115 Euro respektive 107 Euro an. Die Privatbank Berenberg bestätigte ihr Kursziel von sogar 140 Euro. Alle drei Häuser stufen die Papiere mit "Buy" ein.

    Der Internetportal-Betreiber habe solide Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Orgonas von Berenberg. Der Anstieg der Abonnenten-Zahl im Professional-Segment sei erneut beeindruckend gewesen, das Kundenwachstum im Private-Segment sei jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

    Am Vortag hatten die Scout24-Aktien 6 Prozent tiefer geschlossen. Mit dem aktuellen Zuwachs vom Freitag beläuft sich das Minus seit Jahresanfang noch auf gut 12 Prozent. Seit April läuft der Kurs tendenziell seitwärts. Vor etwas mehr als einem Jahr hatten die Anleger noch Grund zur Freude: Damals hatte der Kurs ein Rekordhoch erreicht mit fast 123 Euro. Im September waren Scout in den deutschen Leitindex Dax aufgestiegen/ajx/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 26.319 auf Ariva Indikation (07. August 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -6,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,61 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 103,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +37,70 %/+87,17 % bedeutet.





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