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    Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA / ASKLEPIOS leitet aktienrechtlichen ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Asklepios leitet Squeeze-out bei RHÖN ein
    • RHÖN wird vollständig Teil des Asklepios-Konzerns
    • Strategische Führung der RHÖN bleibt unverändert
    OTS - Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA / ASKLEPIOS leitet aktienrechtlichen ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ASKLEPIOS leitet aktienrechtlichen Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG ein
    Hamburg (ots) -

    - Vollständige Integration der RHÖN-KLINIKUM AG in den ASKLEPIOS Konzern geplant - Weiterentwicklung der Gruppenstruktur zur Stärkung der langfristigen Zukunftsfähigkeit

    Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA ("ASKLEPIOS") hat heute gegenüber dem Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG ein Verlangen auf Durchführung eines aktienrechtlichen Squeeze-out gemäß §§ 327a ff. AktG gestellt. Hierzu soll eine Hauptversammlung der RHÖN-KLINIKUM AG über die Übertragung der von den Minderheitsaktionären gehaltenen Aktien auf Asklepios gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen.

    ASKLEPIOS ist seit 2020 Mehrheitsaktionär der RHÖN-KLINIKUM AG. In den vergangenen Jahren haben beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit kontinuierlich ausgebaut, mit dem gemeinsamen Ziel, die RHÖN-KLINIKUM AG als einen der führenden Gesundheitsversorger in Deutschland weiterzuentwickeln. Mit dem beabsichtigten Squeeze-out verfolgt ASKLEPIOS das Ziel, die RHÖN-KLINIKUM AG vollständig in den Konzern zu integrieren und die Konzernstruktur weiter zu vereinfachen. Die Maßnahme soll die Grundlage für eine noch engere Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe schaffen und Entscheidungs-, Steuerungs- und Governance-Prozesse weiter harmonisieren. Dies soll die strategische Weiterentwicklung der Krankenhausstandorte und die Zukunftsfähigkeit der Gruppe insgesamt stärken. Der Vollzug des Squeeze-out reduziert zudem die laufenden Kosten sowie administrativen Pflichten und Anforderungen der Börsennotierung für die RHÖN-KLINIKUM AG und schafft den Rahmen, sich vollständig auf das operative Geschäft zu konzentrieren.

    Die strategische Ausrichtung und operative Führung der RHÖN-KLINIKUM AG ändert sich durch diesen Schritt nicht. Für Patientinnen und Patienten, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie die Standorte der RHÖN-KLINIKUM AG ergeben sich aus dem aktienrechtlichen Vorgang keine unmittelbaren Auswirkungen.

    Der Squeeze-out wird erst mit Eintragung der Beschlussfassung der Hauptversammlung der RHÖN-KLINIKUM AG über den Squeeze-out in das Handelsregister der RHÖN-KLINIKUM AG wirksam. Über die weiteren Schritte und den zeitlichen Ablauf des Verfahrens wird die RHÖN-KLINIKUM AG entsprechend den gesetzlichen Vorgaben informieren.

    Über ASKLEPIOS

    Seit seiner Gründung 1985 hat sich ASKLEPIOS in Deutschland zum führenden privaten Klinikbetreiber in Familienbesitz entwickelt. Heute vereint der Konzern rund 160 Gesundheitseinrichtungen, in denen über 73.000 Mitarbeiter:innen jährlich fast 3,9 Millionen Patient:innen versorgen. Bedeutende Meilensteine auf dem Weg zum integrierten Gesundheitskonzern waren die Übernahme des Landesbetriebs Krankenhäuser der Freien und Hansestadt Hamburg 2004 sowie die mehrheitlichen Anteilsübernahmen der MEDICLIN AG 2011 und der RHÖN-KLINIKUM AG 2020. ASKLEPIOS steht für konsequent menschenzentrierte Medizin. Qualität, Innovation und soziale Verantwortung bilden die zentralen Leitprinzipien, die das unternehmerische Handeln des Konzerns nachhaltig prägen. http://www.asklepios.com

    IR-Kontakt:

    Sarah Ludwig

    Head of Investor Relations

    Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

    Debusweg 3 - 61462 Königstein-Falkenstein

    Tel: +49 6174 90-1172

    mailto:ir@asklepios.com

    PR-Kontakt:

    Rune Hoffmann

    Konzernbereichsleiter Unternehmenskommunikation & Marketing

    Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

    Rübenkamp 226 - 22307 Hamburg

    Tel.: +49 40 1818-82 6630

    Fax: +49 40 1818-82 6639

    mailto:presse@asklepios.com

    Kontakt:

    https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/

    Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
    Konzernbereich Unternehmenskommunikation & Marketing
    Rübenkamp 226
    22307 Hamburg

    Tel.: (0 40) 18 18-82 66 36
    E-Mail: mailto:presse@asklepios.com
    24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.

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    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65048/6329157 OTS: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA







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