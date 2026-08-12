Wenn der Vollzeitjob nicht mehr reicht: Dank Lebensmodell zu neuen Perspektiven

Bildquelle: Lukas Fischer

Vollzeitjob, steigende Kosten und trotzdem kaum finanzieller Spielraum: Für viele Berufstätige reicht selbst zuverlässige Arbeit heute längst nicht mehr aus, um entspannt durch den Monat zu kommen. Gleichzeitig wirken zahlreiche Online-Modelle kompliziert, unrealistisch oder schwer nachvollziehbar. Warum deshalb immer mehr Menschen auf realistisch umsetzbare Nebentätigkeiten mit klaren Abläufen setzen und welche Erfahrungen Teilnehmer mit Lebensmodell gemacht haben, erfahren Sie hier.

Ob Büro, Schichtdienst oder Dienstleistungsbranche: Immer mehr Menschen stellen fest, dass selbst ein geregelter Vollzeitjob heute nicht automatisch für finanzielle Entlastung sorgt. Stattdessen bleibt nach Miete, Einkäufen, Versicherungen und laufenden Kosten am Monatsende oft kaum noch Spielraum übrig. Besonders belastend wird die Situation für Menschen, die zusätzlich Familie organisieren, körperlich anstrengende Arbeit leisten oder bereits seit Jahren versuchen, finanziell endlich etwas stabiler zu werden. Viele von ihnen suchen deshalb nach einer zusätzlichen Tätigkeit neben dem Beruf – scheitern jedoch häufig an komplizierten Online-Modellen, technischen Hürden oder unrealistischen Erfolgsversprechen. Gerade dadurch wächst bei vielen Interessenten die Skepsis gegenüber digitalen Einkommensmöglichkeiten immer weiter. „Wer jeden Monat arbeitet und trotzdem ständig rechnen muss, verliert irgendwann nicht nur finanziellen Spielraum, sondern oft auch das Gefühl von Sicherheit und Kontrolle über die eigene Zukunft“, erklärt Lukas Fischer, Gründer von Lebensmodell.

„Diese Menschen suchen nicht nach der nächsten großen Online-Idee, sondern nach einer Tätigkeit, die verständlich erklärt wird und sich realistisch in den eigenen Alltag integrieren lässt“, erklärt Lukas Fischer. Er selbst verfügt bereits über mehr als 12 Jahre Erfahrung im Mittelstand-Digitalvertrieb. Mit Lebensmodell richtet er sich dabei gezielt an Berufstätige und Quereinsteiger, die neben ihrem bestehenden Job eine zusätzliche Nebentätigkeit prüfen möchten – ohne komplizierte Systeme oder technische Spezialkenntnisse, sondern mithilfe seiner bewährten 4-Schritte-Methodik. Im Mittelpunkt steht dabei eine strukturierte Begleitung als digitale Beratung im hochpreisigen Segment. Damit Interessenten die Abläufe zunächst unverbindlich kennenlernen können, stellt Lebensmodell ein kostenloses Online-Training mit insgesamt 28 Videos bereit. Wie unterschiedlich die Ausgangssituationen vieler Teilnehmer dabei sind, zeigen die Erfahrungen von Sandra K.

Die Lebensmodell Erfahrungen von Sandra K.: Wie sie trotz Vollzeitjob wieder mehr Alltagsspielraum gewann

Eine dieser Teilnehmerinnen ist Sandra K. Die 38-Jährige arbeitet als Bürokraft, kümmert sich allein um ihre zwei Kinder und hatte trotzdem lange das Gefühl, finanziell einfach nicht voranzukommen. Monat für Monat musste sie rechnen, vergleichen und auf vieles verzichten – selbst ein paar Cent Unterschied beim Tanken konnten darüber entscheiden, wie entspannt die restlichen Wochen noch werden. Gleichzeitig blieb im Alltag kaum Zeit zum Durchatmen. Ein zusätzlicher Nebenjob mit festen Schichten oder körperlicher Belastung kam für sie deshalb kaum infrage. Trotzdem wollte sie endlich wieder mehr Sicherheit und finanziellen Spielraum gewinnen. Genau deshalb begann Sandra K. nach einer Möglichkeit zu suchen, die sich besser mit ihrem bestehenden Alltag vereinbaren lässt.

Über eine Werbeanzeige wurde sie auf Lebensmodell aufmerksam. Wirklich überzeugt war Sandra K. anfangs trotzdem nicht. Zu oft hatte sie zuvor Online-Angebote gesehen, die große Einnahmen versprachen, ohne nachvollziehbar zu erklären, welche konkrete Arbeit tatsächlich dahintersteckt. Ausschlaggebend war für sie deshalb, dass die Abläufe von Lebensmodell transparent erklärt wurden und sie sich zunächst kostenlos einen Eindruck von der Tätigkeit verschaffen konnte. Genau diese Nachvollziehbarkeit machte für sie letztlich den Unterschied. Heute ist Sandra K. seit zwei Monaten bei Lebensmodell dabei und baut sich neben ihrem Vollzeitjob Schritt für Schritt eine zusätzliche Perspektive auf. Besonders wichtig ist ihr dabei, dass ihre Kinder trotzdem nicht zu kurz kommen und sich die Tätigkeit flexibel in ihren Alltag einbauen lässt.

Fazit: Mehr Alltagsspielraum statt unrealistischer Versprechen

Die Erfahrungen von Sandra K. zeigen vor allem eines: Der Wunsch nach einer zusätzlichen Einkommensmöglichkeit entsteht heute häufig nicht aus Luxusdenken, sondern aus echtem Alltagsdruck. Viele Menschen arbeiten zuverlässig, übernehmen Verantwortung und kommen trotzdem finanziell kaum voran. Gleichzeitig wächst die Skepsis gegenüber Online-Modellen, die schnelle Ergebnisse versprechen, aber selten nachvollziehbar erklären, welche konkrete Arbeit tatsächlich dahintersteht.

Genau deshalb gewinnen nachvollziehbare Nebentätigkeiten mit klaren Abläufen für viele Berufstätige zunehmend an Bedeutung. Lebensmodell von Lukas Fischer richtet sich dabei bewusst an Menschen, die keine komplizierten Systeme oder unrealistischen Erfolgsversprechen suchen, sondern zunächst verstehen möchten, welche Aufgaben sie übernehmen und ob sich die Tätigkeit realistisch in ihren Alltag integrieren lässt. „Am Ende suchen viele Menschen heute keine perfekte Online-Karriere, sondern vor allem eine zusätzliche Möglichkeit, wieder etwas mehr Kontrolle über ihren finanziellen Alltag zu gewinnen“, fasst Lukas Fischer zusammen.

Sie möchten sich neben Ihrem Beruf Schritt für Schritt eine zusätzliche finanzielle Perspektive aufbauen? Dann melden Sie sich jetzt bei Lukas Fischer und vereinbaren Sie einen Termin!

FAQ

Wer ist der Gründer von Lebensmodell?

Lebensmodell wurde von Lukas Fischer entwickelt. Er verfügt über mehr als zwölf Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit mittelständischen Unternehmen im Bereich digitaler Auftragsabläufe. Sein Fokus liegt darauf, Berufstätigen und Quereinsteigern einen strukturierten Weg zu einem zusätzlichen Einkommen aufzuzeigen.

Wie funktioniert das Modell konkret?

Interessenten starten mit einem unverbindlichen Online-Training, das aus 28 Videos besteht. Darin werden die notwendigen Grundlagen und Abläufe erklärt. Im weiteren Verlauf erhalten Teilnehmer Unterstützung dabei, sich im Bereich der digitalen Beratung zu etablieren. Der Schwerpunkt liegt auf einer begleiteten Umsetzung statt auf rein theoretischen Lerninhalten.

Welche Kosten fallen an?

Für das Videotraining entstehen laut Lebensmodell keine Gebühren. Dadurch können Interessenten das Konzept zunächst kennenlernen und für sich bewerten, bevor sie entscheiden, ob sie sich intensiver mit der Tätigkeit beschäftigen möchten.

Welche Verdienstmöglichkeiten gibt es?

Die Höhe möglicher Zusatzeinnahmen ist individuell verschieden. Lebensmodell weist darauf hin, dass Ergebnisse maßgeblich vom persönlichen Engagement, dem Zeitaufwand und der konsequenten Anwendung der Inhalte abhängen. Ohne aktive Umsetzung werden keine Erfolge in Aussicht gestellt, während engagierte Teilnehmer von zusätzlichen finanziellen Möglichkeiten berichten.

Kontakt:

Lebensmodell

Vertreten durch: Lukas Fischer

Webseite: https://lebens-modell.de

E-Mail: info@lebens-modell.de