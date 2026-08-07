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    The Payments Group Holding erzielt deutliche Fortschritte bei ihren AI-Projekten

    The Payments Group Holding erzielt deutliche Fortschritte bei ihren AI-Projekten
    Foto: adobe.stock.com

    Frankfurt am Main (IRW-Press/07.08.2026) -
    * AI Sprachbox "Cobo" für Kinder und Ausgründung der Cobo UG aus der Softmax AI
    * PGH prüft direkte Beteiligung von 20 %
    * Bündelung verschiedener EdTech-Anwendungen unter der Dachmarke Socrivo

    Frankfurt am Main, 7. August 2026 – Die The Payments Group Holding (PGH), eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, hat bei den weiteren AI Projekten ihres Company Builders Softmax AI neben der bereits erfolgreich operativ tätigen Ausgründung Cognicare AI weitere deutliche Fortschritte erzielt (softmax-ai.com, cognicare.ai).

    Softmax AI hat mit Cobo eine kompakte AI Sprachbox für Kinder entwickelt und bereits einen vollständig funktionsfähigen Prototyp erschaffen und mit der Zielgruppe erprobt (mycobo.com). Unter hohen integrierten Sicherheitsstandards führt Cobo natürliche Dialoge mit Kindern, beantwortet geduldig und kenntnisreich ihre Fragen und vermittelt so altersgerechtes Wissen aus gesundheitlichen, naturwissenschaftlichen, geografischen, geschichtlichen, technischen, kulturellen und schulischen Themenbereichen sowie Fremdsprachen spielerisch. Nicht kindgerechte Inhalte sind ausgeschlossen. Zum Unterhaltungsangebot gehören unter anderem Geschichten, Aufgaben und gemeinsame Rollenspiele. Da die Kommunikation ausschließlich sprachlich erfolgt, erhöht Cobo nicht die Bildschirmzeit der Kinder. Die Nutzung soll über ein Abonnement mit einem bestimmten Zeitkontingent und der Möglichkeit zur Buchung zusätzlicher Zeiteinheiten angeboten werden, sodass sich Eltern ad-hoc zusätzliche Freiheitsgrade für andere Beschäftigungen schaffen können, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen.

    Nach der Markteinführung bietet Cobo eine KI-gestützte, interaktive Unterhaltungsalternative zu international sehr erfolgreichen Hörspielboxen aus Deutschland. Für die weitere Entwicklung und Vermarktung von Cobo wurde am 17. Juli 2026 die Cobo UG ausgegründet, an der die Softmax AI mit 20 % beteiligt ist. Zur Finanzierung des Markteintritts befindet sich die Cobo UG i.G. derzeit auf Kapitalsuche. In diesem Zusammenhang wurde der PGH angeboten, einen Anteil von 20 % post money zu zeichnen. Bei Umsetzung der in Prüfung befindlichen Beteiligungsopportunität würde sich der Anteil der PGH an der Cobo UG auf insgesamt 26,4 % erhöhen.

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    The Payments Group Holding erzielt deutliche Fortschritte bei ihren AI-Projekten * AI Sprachbox "Cobo" für Kinder und Ausgründung der Cobo UG aus der Softmax AI * PGH prüft direkte Beteiligung von 20 % * Bündelung verschiedener EdTech-Anwendungen unter der Dachmarke Socrivo Frankfurt am Main, …
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