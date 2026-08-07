JPMORGAN stuft Daimler Truck auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf das dritte Quartal deute auf erneut solide Resultate hin, schrieb Jose Asumendi am Freitag nach endgültigen Ergebnissen des zweiten Quartals. Seine Gewinnschätzungen bis ins Jahr 2028 habe er gekürzt, mit Aussicht auf eine deutliche Verbesserung danach durch das Ergreifen richtiger Schritte./rob/ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:38 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:49 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,82 % und einem Kurs von 46,29EUR auf Tradegate (07. August 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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