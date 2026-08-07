RBC stuft Zurich Insurance Group auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zurich von 670 auf 650 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Impulse verzögerten sich, aber das Gewinnwachstum bleibe robust, schrieb Ben Cohen in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 630,5EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ben Cohen
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 650
Kursziel alt: 670
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ben Cohen
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 650
Kursziel alt: 670
Währung: CHF
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