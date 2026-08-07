BERENBERG stuft KSB Vz auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für KSB mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität habe die Erwartungen getoppt, schrieb Robert-Jan van der Horst am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KSB Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 900EUR auf Tradegate (07. August 2026, 12:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: KSB Vz

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1300

Kursziel alt: 1300

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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