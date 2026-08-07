DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft 1&1 auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Der Zuwachs an Mobilfunkkunden sei schwach gewesen, schrieb Keval Khiroya in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 20,00EUR auf Tradegate (07. August 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Keval Khiroya

Analysiertes Unternehmen: 1&1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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