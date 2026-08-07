BERENBERG stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für PVA Tepla von 49 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umbau vom Anbieter von Analysetools zum Anlagenbauer für die globale Chipbranche sei kein simples Unterfangen, schrieb Gustav Froberg am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Dies sei die schmerzvolle Erkenntnis der erzielten Resultate. Unter der Oberfläche sieht er jedoch einige positive Aspekte, die ihn optimistisch für die Zukunft machen. Froberg setzt allerdings etwas höhere Kapitalkosten in seinem Bewertungsmodell an./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 30,34EUR auf Tradegate (07. August 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: PVA TEPLA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar