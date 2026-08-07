WARBURG RESEARCH stuft Kontron auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal sei für den Spezialisten des "Internets der Dinge" (IoT) durchwachsen gewesen, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Er rechnet aber weiterhin mit einem Aufschwung 2027 und sieht die mittelfristige Anlagestory unverändert positiv./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 21,44EUR auf Tradegate (07. August 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Malte Schaumann
Analysiertes Unternehmen: Kontron
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28,50
Kursziel alt: 28,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Malte Schaumann
Analysiertes Unternehmen: Kontron
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28,50
Kursziel alt: 28,50
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