WARBURG RESEARCH stuft KSB Vz auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KSB von 1060 auf 1050 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im zweiten Quartal sei das Servicegeschäft als Gewinntreiber zurückgekehrt, schrieb Stefan Augustin am Freitag im Resümee des Berichts./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die KSB Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 900EUR auf Tradegate (07. August 2026, 12:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: KSB Vz
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1050
Kursziel alt: 1060
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: KSB Vz
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1050
Kursziel alt: 1060
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