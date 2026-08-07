WARBURG RESEARCH stuft KSB Vz auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KSB von 1060 auf 1050 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im zweiten Quartal sei das Servicegeschäft als Gewinntreiber zurückgekehrt, schrieb Stefan Augustin am Freitag im Resümee des Berichts./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KSB Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 900EUR auf Tradegate (07. August 2026, 12:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: KSB Vz

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1050

Kursziel alt: 1060

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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