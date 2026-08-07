Deutsche Bank Research hebt Suss Microtec auf 'Buy', Ziel 96 Euro

Nach den heute veröffentlichten Zahlen ergibt sich folgendes Bild. Ich habe die wichtigsten Kennzahlen den Analystenerwartungen, dem Vorquartal (Q1 2026) und dem Vorjahresquartal (Q2 2025) gegenübergestellt.

Kennzahl Q2 2026 Analystenerwartung Q1 2026 Q2 2025 Bewertung Umsatz 123,8 Mio. € ca. 121,3 Mio. € 86,5 Mio. € 143,2 Mio. € ✅ leicht über Erwartung Auftragseingang 260,7 Mio. € keine offizielle Konsensschätzung 149,3 Mio. € deutlich niedriger ⭐⭐⭐⭐⭐ Rekord Auftragsbestand 473,7 Mio. € keine Konsensschätzung 330,1 Mio. € deutlich niedriger ⭐⭐⭐⭐⭐ Rekord Bruttomarge 38,0 % ca. 36–37 % 36,1 % 39,3 % ✅ besser als erwartet EBIT-Marge 9,0 % ca. 8–9 % 4,3 % 16,3 % ✅ im Zielkorridor Free Cashflow (H1) +16,4 Mio. € – +23,2 Mio. € (Q1) niedriger ✅ positiv Liquidität 112,3 Mio. € – 120,9 Mio. € – solide Jahresprognose bestätigt Bestätigung erwartet bestätigt – ✅ positiv

Die Analystenerwartungen für Umsatz und Gewinn lagen vor allem deshalb relativ niedrig, weil der Markt bereits mit einem Übergangsjahr gerechnet hatte. Die Zahlen fielen beim Umsatz leicht besser aus, die Margen waren solide und vor allem die Auftragsentwicklung war deutlich stärker als viele erwartet hatten.

Der eigentliche Hammer: Auftragseingang

Die wichtigste Entwicklung ist aus meiner Sicht nicht der Umsatz, sondern diese:

Q1 2026: 149,3 Mio. € Q2 2026: 260,7 Mio. €

Das entspricht einem Anstieg von rund 75 % gegenüber dem bereits rekordstarken ersten Quartal.

Noch wichtiger: Auftragsbestand

Zeitpunkt Auftragsbestand Ende 2025 266,8 Mio. € Ende Q1 2026 330,1 Mio. € Ende Q2 2026 473,7 Mio. €

Das bedeutet:

+143,6 Mio. € gegenüber Q1 +77 % gegenüber Ende 2025

Besonders wichtig ist, dass rund 220 Mio. € des Auftragsbestands bereits für Auslieferungen im Jahr 2027 vorgesehen sind. Das erhöht die Planungssicherheit erheblich.

Der Großauftrag

Ein weiterer Pluspunkt:

Großauftrag über rund 115 Mio. € Kunde aus der KI-Chip-Wertschöpfungskette (OSAT)

Das bestätigt, dass SUSS direkt vom Ausbau der KI-Halbleiterproduktion profitiert.

Was gefällt mir besonders?

⭐⭐⭐⭐⭐ Auftragseingang

⭐⭐⭐⭐⭐ Auftragsbestand

⭐⭐⭐⭐⭐ Visibilität bis 2027

⭐⭐⭐⭐☆ Margen

⭐⭐⭐⭐☆ Prognose bestätigt

Was hätte noch besser sein können?

Der einzige Punkt, den manche Anleger sich vielleicht gewünscht hätten:

Keine Anhebung der Jahresprognose.

Das Management hat den Ausblick bestätigt, obwohl der Auftragseingang außergewöhnlich stark war. Das spricht für eine eher vorsichtige Kommunikation. Sollte sich der hohe Auftragseingang in den kommenden Quartalen in Umsatz umwandeln, wäre eine spätere Anhebung aber durchaus möglich.

Meine Einschätzung

Vor den Zahlen war ich vorsichtig optimistisch.

Nach diesen Zahlen bin ich klar positiver.

Der Grund ist nicht der Gewinn des Quartals, sondern:

Rekord-Auftragseingang, Rekord-Auftragsbestand, sehr gute Visibilität bis 2027, bestätigte Jahresprognose, hohe Nachfrage aus der KI-Wertschöpfungskette.

Mein Kursziel

Ich würde mein bisheriges Basisszenario leicht anheben:

12 Monate: 115–130 € 2–3 Jahre: 150–180 €, wenn sich Hybrid Bonding und Advanced Packaging wie erwartet entwickeln.

Ein Kurs deutlich oberhalb dieser Spanne wäre ebenfalls möglich, würde aber voraussetzen, dass:

die Nachfrage nach KI-Chips über mehrere Jahre außergewöhnlich stark bleibt, SUSS seine Marktposition weiter ausbaut, und die Margen nachhaltig steigen.



