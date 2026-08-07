Jefferies belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 17500 Pence

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AstraZeneca Aktie

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 140 auf Tradegate (07. August 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um -6,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,24 %.

Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 215,11 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 159,75GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 17.500,00GBP was eine Bandbreite von -17,09 %/+12.517,16 % bedeutet.