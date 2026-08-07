ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 17500 Pence
- Jefferies bestätigt Astrazeneca weiter mit Buy
- AVANZAR-Studie verzögert sich, bleibt auf Kurs
- Leuchten sieht keinen Zugzwang für Übernahmen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Die Uhr laufe weiter gegen das Negativszenario bei dem Pharmakonzern, schrieb Michael Leuchten am Donnerstag. Die AVANZAR-Lungenkrebsstudie verzögere sich zwar, sei allerdings nicht aus der Spur geraten. Entsprechend sieht Leuchten die Briten auch nicht in Zugzwang für Übernahmen, wie es in der Presse zuletzt spekuliert wurde./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AstraZeneca Aktie
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 140 auf Tradegate (07. August 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um -6,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,24 %.
Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 215,11 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 159,75GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 17.500,00GBP was eine Bandbreite von -17,09 %/+12.517,16 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 17500 Euro