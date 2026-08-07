Bernstein senkt Stellantis auf 'Underperform'

Das Top könnte schon da sein

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 4,729 auf Tradegate (07. August 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um -8,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 13,82 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5714EUR. Von den letzten 7 Analysten der Stellantis Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -16,35 %/+46,38 % bedeutet.