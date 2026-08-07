ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Stellantis auf 'Underperform'
- Bernstein senkt Stellantis-Kursziel auf 4 Euro
- Aktie von Market-Perform auf Underperform abgestuft
- Analyst sieht weitere Risiken trotz Kursschwäche
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 6,20 auf 4 Euro gesenkt und die Aktien von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft. Analyst Stephen Reitman hält trotz der klaren Kursschwäche im Jahr 2026 noch nicht alles für eingepreist, wie er am Freitag schrieb. Er sieht vor allem noch deutliche Risiken für die Markterwartungen./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:01 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 4,729 auf Tradegate (07. August 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um -8,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 13,82 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5714EUR. Von den letzten 7 Analysten der Stellantis Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -16,35 %/+46,38 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
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Community Beiträge zu Stellantis - A2QL01 - NL00150001Q9
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Natürlich braucht man Geduld, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir Investierten, in 1-2 Jahren mit einem starken Kurszuwachs belohnt werden.
Bis zum Jahresende müsste der Kurs auch steigen, wir werden sehen.
Ich bleibe ruhig und nutze solche Phasen, um meinen Durchschnittskurs weiter zu verbilligen. Irgendwann wird sich die Stimmung wieder drehen. Wenn die Aktie wieder Richtung 20 € läuft, werden diejenigen belohnt, die in der Schwäche den Mut hatten einzusammeln.
Geduld gehört an der Börse einfach dazu.
Das Jahr lief Kursmäßig nicht gut.