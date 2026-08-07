Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +12,68 %

Svenska Handelsbanken Registered (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +12,68 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +28,47 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,98 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Svenska Handelsbanken Registered (A) investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +41,82 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Svenska Handelsbanken Registered (A) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +12,68 % Dividendenrendite bietet Svenska Handelsbanken Registered (A) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +28,47 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Svenska Handelsbanken Registered (A) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +12,68 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,98. Svenska Handelsbanken Registered (A) weist eine Marktkapitalisierung von 26,39 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +12,68 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Svenska Handelsbanken ist eine führende schwedische Bank mit umfassenden Finanzdienstleistungen. Sie bietet Privat- und Geschäftskredite, Hypotheken, Vermögensverwaltung und Investmentbanking an. Als eine der größten Banken in Schweden hat sie eine starke Präsenz in den nordischen Ländern und Großbritannien. Hauptkonkurrenten sind Nordea, SEB und Swedbank. Die dezentrale Struktur und konservative Kreditvergabepolitik sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Svenska Handelsbanken Registered (A) konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +28,47 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Svenska Handelsbanken Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.08.2026

Die Svenska Handelsbanken Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 13,570€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +0,07 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,010 € entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Beispielrechnung für 6.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +12,68 %, eine Investition von etwa 47.319€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 17,50 +133,33 % +12,68 % 2025 7,50 +15,38 % +5,68 % 2024 6,50 +18,18 % +5,31 % 2023 5,50 +10,00 % +5,62 % 2022 5,00 0,00 % +5,30 %

Warum Svenska Handelsbanken Registered (A) für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +12,68 %

Stetiges Dividendenwachstum: +28,47 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 12,98

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 7.887 € 3.000 € 23.660 € 6.000 € 47.319 € 12.000 € 94.638 €

Svenska Handelsbanken Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,80 % 1 Monat +3,87 % 3 Monate +12,15 % 1 Jahr +24,95 %

Informationen zur Svenska Handelsbanken Registered (A) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Svenska Handelsbanken Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,39 Mrd. € wert.

Svenska Handelsbanken Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Svenska Handelsbanken Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Svenska Handelsbanken Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.