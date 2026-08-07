ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Tui auf 'Overweight' - Ziel 12,50 Euro
- JPMorgan bestätigt Tui mit Kursziel 12,50 Euro
- Analyst Karan Puri blickt zuversichtlich auf Zahlen
- Nahost-Entspannung wichtig für Spätsommer-Buchungen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Karan Puri geht recht zuversichtlich in den Quartalsbericht der Hannoveraner am 12. August, wie er am Donnerstag schrieb. Die entscheidende Frage sei, ob sich die Entspannung in Nahost auch in den Spätsommer-Buchungen zeige./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 7,696 auf Tradegate (07. August 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +3,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,33 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,91 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +29,67 %/+16,70 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 12,50 Euro
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Charlie Munger...jeder gut informierte Anleger weiß Bescheid.....sagte mal sinngemäß......mit dem Hintern wird an der Börse das meiste Geld nachhaltig verdient......sit on your ass.....
JPMorgan belässt Tui auf 'Overweight' - Ziel 12,50 Euro
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/jpmorgan-belaesst-tui-auf-overweight-ziel-12-50-euro-ce7f50d2db81fe2c
Nur ein mal Beispiel über Geduld statt Hektik: