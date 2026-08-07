JPMorgan belässt Tui auf 'Overweight' - Ziel 12,50 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 7,696 auf Tradegate (07. August 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +3,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,33 %.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,91 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +29,67 %/+16,70 % bedeutet.