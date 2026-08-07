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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Tui auf 'Overweight' - Ziel 12,50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan bestätigt Tui mit Kursziel 12,50 Euro
    • Analyst Karan Puri blickt zuversichtlich auf Zahlen
    • Nahost-Entspannung wichtig für Spätsommer-Buchungen
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Tui auf 'Overweight' - Ziel 12,50 Euro
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Karan Puri geht recht zuversichtlich in den Quartalsbericht der Hannoveraner am 12. August, wie er am Donnerstag schrieb. Die entscheidende Frage sei, ob sich die Entspannung in Nahost auch in den Spätsommer-Buchungen zeige./rob/ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 7,696 auf Tradegate (07. August 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +3,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,91 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +29,67 %/+16,70 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 12,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 12,50, was eine Steigerung von +62,42% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die positive TUI-Kursentwicklung und die Hoffnung auf weitere Anstiege. Als Treiber gelten umfangreiche Leerverkäufer-Eindeckungen, der fallende Ölpreis und die robuste Tourismusnachfrage. Gute Booking-Zahlen stützen die Erwartungen vor den TUI-Zahlen. Viele sehen die Aktie als niedrig bewertet und erwägen Nachkäufe, während als Risiken eine schwache Zahlenvorlage, Rücksetzer bis etwa 6 Euro und eine neue Krise genannt werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TUI eingestellt.

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    dpa-AFX
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