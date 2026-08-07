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    Besonders beachtet!

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    Aurubis Aktie weiter auf Talfahrt - -5,82 % - 07.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Aurubis Aktie bisher Verluste von -5,82 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Aurubis Aktie.

    Besonders beachtet! - Aurubis Aktie weiter auf Talfahrt - -5,82 % - 07.08.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Aurubis ist einer der weltweit größten Kupferrecycler und -produzenten, mit Fokus auf Kupferkathoden, -walzprodukte und Spezialkupfer sowie Edelmetalle und Schwefelsäure. Starke Position in Europa, vertikal integriert von Recycling bis Halbzeug. Wichtige Wettbewerber: Boliden, KGHM, Glencore, Freeport. USP: hohe Recyclingquote, Multi-Metall-Ansatz, technologische Prozesskompetenz.

    Aurubis aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 07.08.2026

    Die Aurubis Aktie ist bisher um -5,82 % auf 170,80 gefallen. Das sind -10,55  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Aurubis Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,37 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 170,80, mit einem Minus von -5,82 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Aurubis Aktionäre einen Verlust von -6,34 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Aurubis Aktie damit um -6,11 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Aurubis auf +46,84 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,32 % geändert.

    Aurubis Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,11 %
    1 Monat +0,50 %
    3 Monate -6,34 %
    1 Jahr +96,21 %
    Stand: 07.08.2026, 13:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Aurubis Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang trotz übertroffener Quartalserwartungen und angehobener Prognose. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen, „Sell on good news“ und mögliches Stopp-Loss-Fishing; Kurse unter 170 Euro gelten teils als übertrieben. Positiv werden die Gewinnchancen durch neue US-Anlagen, der starke Kupferpreis und langfristig mögliche Kurse über 200 Euro gesehen. Belastend wirkt der verzögerte Anlauf des US-Werks. Die Kursziele reichen von 160 Euro (UBS) bis 212 Euro (Warburg).

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Aurubis eingestellt.

    Zur Aurubis Diskussion

    Informationen zur Aurubis Aktie

    Es gibt 45 Mio. Aurubis Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,69 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 07.08. - TecDAX stark +1,64 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    UBS stuft AURUBIS AG auf 'Neutral'


    Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Der verzögerte Anlauf des US-Recyclingwerks Richmond mit geringeren mittelfristigen operativen Ergebniszielen sei die leicht negative …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Aurubis

    KGHM Polska Miedz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,49 %. Glencore notiert im Minus, mit -1,06 %.

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    Ob die Aurubis Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aurubis Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Aurubis

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    +285,72 %
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    ISIN:DE0006766504WKN:676650
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