Bullenpower: Silberpreis springt auf 64,33 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 20,53382USD. Heute steht er bei 64,33USD. Das Investment wäre auf 15.663,2USD gewachsen – eine Steigerung von +213,26 %.

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 64,33. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die mögliche Fortsetzung des Silber-Aufwärtstrends. Der Ausbruch über den SMA 50 bei rund 62,58 USD gilt als Kaufsignal, wobei ein bestätigter Tages- oder Wochenschluss und der Anstieg Richtung SMA 200 bei etwa 70,37–70,50 USD im Fokus stehen. Diskutiert werden zusätzliche Algo- und institutionelle Käufe, zugleich aber auch Shorteindeckungen, hohe Volatilität und Rücksetzer. Fundamental stützen Angebotsdefizite, industrielle Nachfrage, geopolitische Risiken und US-Schulden die bullische Einschätzung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.