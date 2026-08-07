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    Ölpreis

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    Abverkauf bei Öl: Brent verliert -1,90 % binnen 24h

    Heftiger Rückgang am Ölmarkt: Brent fällt um -1,90 % auf 81,95 USD.

    Ölpreis - Abverkauf bei Öl: Brent verliert -1,90 % binnen 24h
    Foto: Stringer - dpa
    Ein kräftiger Rückgang setzt den Ölmarkt unter Stress: Brent bricht um -1,90 % ein und notiert bei 81,95USD. Händler sprechen von einer klaren Abwärtsbewegung.

    Öl (Brent) Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,62 %
    1 Monat +15,61 %
    3 Monate -17,80 %
    1 Jahr +24,49 %

    Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 1.000USD in Öl (Brent) gesteckt. Damals lag der Kurs bei 84,19855USD. Heute steht er bei 81,95USD. Das Investment wäre auf 973,2946USD gewachsen – eine Steigerung von -2,67 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Öl (Brent) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den möglichen Einfluss eines unsicheren Iran-Deals und einer weiterhin gefährdeten freien Durchfahrt durch die Straße von Hormus auf den Ölpreis. Diskutiert werden steigende Versorgungsrisiken, mögliche Transitgebühren sowie die Frage, ob weltweit und besonders in den USA die Lagerbestände bis zu technischen Mindestmengen sinken. Gleichzeitig wird relativiert, dass bislang nur ein kleiner Teil globaler Reserven verbraucht wurde. Hohe Preise dämpfen zudem die Nachfrage.

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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Öl (Brent) eingestellt.

    Zur Öl (Brent) Diskussion

    Informationen zu Öl (Brent)

    Brent-Öl ist eine der wichtigsten Referenzsorten am globalen Energiemarkt und dient als Preismaßstab für große Teile Europas, Afrikas und Asiens. Der Preis wird maßgeblich durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage bestimmt. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Förderpolitik der OPEC und ihrer Partner, die über Förderquoten versuchen, den Markt zu stabilisieren oder gezielt zu verknappen. Produktionskürzungen können das Angebot verengen und Preise stützen, während Förderausweitungen häufig dämpfend wirken. Zusätzlich beeinflussen Lagerbestände, Raffinerieauslastung und Transportkapazitäten die kurzfristige Preisbildung. Anleger beobachten diese Faktoren genau, da schon kleine Verschiebungen im Angebot deutliche Auswirkungen auf den Brent-Ölpreis haben können.

    Ob ein Investment in Öl (Brent) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Öl (Brent) berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Öl (Brent)-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Öl (Brent)

    -1,27 %
    -1,62 %
    +15,61 %
    -17,80 %
    +24,49 %
    -2,67 %
    +19,01 %
    +88,73 %
    +29,12 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740




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