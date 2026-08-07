GOLDMAN SACHS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel von 70 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Halbjahresergebnisse seien solide ausgefallen, schrieb Olivier Nicolai am Donnerstag. Die Unsicherheit mit Blick auf die Absatzvolumina im Klebstoffgeschäft bleibe aber bestehen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 22:47 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 80,02EUR auf Tradegate (07. August 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Olivier Nicolai

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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