GOLDMAN SACHS stuft Scout24 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Trends im Private-Segment seien ermutigend, schrieb Adam Berlin am Donnerstag nach der Telefonkonferenz zum Quartalbericht des Immobilienportal-Betreibers./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 23:13 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,28 % und einem Kurs von 75,80EUR auf Tradegate (07. August 2026, 13:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Adam Berlin

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 107

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 107,00 € , was eine Steigerung von +43,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer