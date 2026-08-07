GOLDMAN SACHS stuft DHL Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DHL Group von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset erhöhte am Donnerstag nach dem Quartalsbericht der Bonner seine Schätzungen über den Marktkonsens. Er sieht aber für die Branchenwerte aktuell kaum Kurspotenzial./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:15 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 54,88EUR auf Tradegate (07. August 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Patrick Creuset

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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